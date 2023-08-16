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Страшное ДТП в Башкирии: среди пострадавших годовалый ребенок

Страшное ДТП в Башкирии: среди пострадавших годовалый ребенок

16 августа 2023, 05:10
Фото: Станислав Шемелов / 1MI
Во вторник, 15 августа, в Хайбуллинском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

ДТП произошло в десятом часу вечера на трассе Юлдыбаево — Акъяр — Сара. 33-летний водитель «ВАЗ-2107», по предварительным данным, хотел совершить обгон на промежутке дороги с действующим знаком «Обгон запрещён», вследствие чего на скорости столкнулся с движущимся по встречной автомобилем «Лада Калина», за рулём которого в тот момент находился 49-летний мужчина.

В результате столкновения оба водителя скончались на месте. В салоне «Калины» на момент случившегося находилось три пассажира, в числе которых годовалый ребёнок. Все они в настоящий момент находятся под наблюдением медиков. Также пострадал и 60-летний пассажир «ВАЗа».

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщает «Башинформ», стало известно о состоянии троих пострадавших. У ребёнка диагностирован ушиб головы, у отца медики обнаружили травму живота, перелом обеих рук и травматический шок, мать травмировала ногу.

#Анна Савельева#ДТП#Авария#Обгон#ВАЗ-2107#Лада Калина#Новости Башкирии#Происшествия
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