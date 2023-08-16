Страшное ДТП в Башкирии: среди пострадавших годовалый ребенок

В результате столкновения оба водителя скончались на месте. В салоне «Калины» на момент случившегося находилось три пассажира, в числе которых годовалый ребёнок. Все они в настоящий момент находятся под наблюдением медиков. Также пострадал и 60-летний пассажир «ВАЗа».