Страшное ДТП в Башкирии: среди пострадавших годовалый ребенок

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:14
ДТП произошло в десятом часу вечера на трассе Юлдыбаево — Акъяр — Сара. 33-летний водитель «ВАЗ-2107», по предварительным данным, хотел совершить обгон на промежутке дороги с действующим знаком «Обгон запрещён», вследствие чего на скорости столкнулся с движущимся по встречной автомобилем «Лада Калина», за рулём которого в тот момент находился 49-летний мужчина.
В результате столкновения оба водителя скончались на месте. В салоне «Калины» на момент случившегося находилось три пассажира, в числе которых годовалый ребёнок. Все они в настоящий момент находятся под наблюдением медиков. Также пострадал и 60-летний пассажир «ВАЗа».
По факту аварии проводится проверка.
Как сообщает «Башинформ», стало известно о состоянии троих пострадавших. У ребёнка диагностирован ушиб головы, у отца медики обнаружили травму живота, перелом обеих рук и травматический шок, мать травмировала ногу.