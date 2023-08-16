mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Стрельба в Сипайлово, Пожар в Уфе и извращенец в подъезде

Стрельба в Сипайлово, Пожар в Уфе и извращенец в подъезде

16 августа 2023, 16:09
Фото: 1MI
О главных событиях 16 августа в Башкирии — в дайджесте Mkset

В Башкирии семья из Оренбургской области потерялась во время поездки в деревню Таштугай. По пути они решили спуститься к реке Таналык, однако их автомобиль сломался, из-за чего семья не смогла ни вернуться назад, ни продолжить путь. В семье было пять человек — муж, жена, их ребенок и их пожилые родители. При обращении в службы спасения, они не смогли точно указать, где они остановились.
Сотрудники МЧС из Сибая оказали помощь пострадавшим в определении своего местоположения. После того как спасатели достигли семьи, они осуществили эвакуацию людей, перевезя их в ближайший населенный пункт

15-летний подросток в Сипайлово открыл стрельбу из пневматического оружия. Сообщение о хлопках, похожих на звуки выстрелов, поступило 14 августа в полицейский отдел № 8. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили квартиру, с балкона которой были произведены выстрелы. Предварительно, виновником происшествия является 15-летний юноша, без спроса взявший пневматический пистолет, принадлежащий его отцу. Полицейские изъяли пистолет у подростка. По факту произошедшего проводится проверка. По информации с телеграм-канала «Честно говоря», где соседи школьника поделились видео, на котором отчётливо слышны хлопки, стало известно, что тот якобы стрелял в сторону детского сада.

В Башкирии в селе Иглино под воздействием порыва ветра упала остановка. Очевидцы утверждают, что в результате происшествия пострадали двое несовершеннолетних подростков. По предварительным данным, они были доставлены в детскую больницу с переломами. По словам самих пострадавших, остановка упала из-за плохого крепления. Под воздействием ветра крепление не выдержало — павильон рухнул на девушку и парня.

15 августа на улице Менделеева девушка зашла в подъезд жилого дома. Следом за ней внутрь забежал неизвестный. Извращенец предусмотрительно прикрыл своё лицо медицинской маской, чтобы его не узнали. По словам уфимки, тот всё время держал руки в карманах, а после оголился прямо перед ней, чем напугал её. От крика девушки мужчина бросился бежать. Всё это попало под запись камеры видеонаблюдения, которая располагалась в подъезде. Сообщается, что полиция установила личность злоумышленника. Сейчас он находится под надзором правоохранительных органов. По делу проводится проверка. Полицейские опрашивают возможных свидетелей, изучается запись с камеры. По результатам этой проверки ведомством будет принято процессуальное решение.

Пенсионерку Башкирии осудили за ложные сообщения по СВО в соцсетях. 62-летняя жительница Стерлитамака у себя в соцсетях размещала посты, в которых заявляла, что данные, озвученные в ходе брифинга Минобороны РФ, якобы вымышлены и срежиссированы. Пенсионерка признана виновной по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Также женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от заработной платы в доход государства ежемесячно.

Пожар возле жилых домов в лесном массиве в Уфе. Пламя вспыхнуло сегодня около 10-11 часов утра в лесном массиве по улице Набережная Моторостроителей. Местные жители сообщили о густом дыме и запахе гари, который проникал в квартиры близлежащих домов через открытые окна. В чате жильцов стали появляться фотографии происходящего. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии, на место оперативно выехали пожарные расчёты. Огонь был ликвидирован на площади 1.5 кв. м. Пострадавших не обнаружено.

В связи с текущим капитальным ремонтом Шакшинского моста, возникли серьезные проблемы с передвижением в данном районе. Для обеспечения беспрепятственного движения автомобилей, с 18 августа по 23 октября будет запущено паромное сообщение на переправе «Князево» через реку Уфа. Это временное решение поможет облегчить транспортную ситуацию и обеспечить комфортное путешествие для всех пассажиров Стоимость переправы — от 28 рублей по карте «Алга», для детей старше 10 лет — от 23 рублей — мэрия Уфы.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пожар#Судебное заседание#Общество#Происшествия#Город
Подпишитесь
Власти ответили на слухи о возможном увольнении главного режиссера Башдрамтеатра
Сегодня, 09:02
Синоптики назвали дату похолодания в Уфе
Сегодня, 07:01
Глава Башкирии увеличил размер премии в 5 раз
Сегодня, 09:47
«Слышны выстрелы»: произошедшее возле детского сада напугало всю Уфу
Сегодня, 04:21
«8,5 часов»: пассажирам рейса Уфа-Алматы сделали важное заявление
Сегодня, 03:40
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11