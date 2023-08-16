Стрельба в Сипайлово, Пожар в Уфе и извращенец в подъезде

В Башкирии семья из Оренбургской области потерялась во время поездки в деревню Таштугай. По пути они решили спуститься к реке Таналык, однако их автомобиль сломался, из-за чего семья не смогла ни вернуться назад, ни продолжить путь. В семье было пять человек — муж, жена, их ребенок и их пожилые родители. При обращении в службы спасения, они не смогли точно указать, где они остановились.

Сотрудники МЧС из Сибая оказали помощь пострадавшим в определении своего местоположения. После того как спасатели достигли семьи, они осуществили эвакуацию людей, перевезя их в ближайший населенный пункт