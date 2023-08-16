Стала известна судьба главного режиссера Башдрамтеатра после скандала

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В посте в соцсетях актриса театра Римма Кагарманова сообщила, что, по данным официальных лиц, Айрат Абушахманов не уходит с должности режиссера Башдрамтеатра.
— Должности худрука нет и не будет, — заявила Кагарманова.
Напомним, что недавно Mkset писал о том, что в социальных сетях распространилась информация о возможном увольнении Айрата Абушахманова. Позже Минкульт опроверг информацию об увольнении главного режиссера Башдрамтеатра.