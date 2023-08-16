mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Стала известна судьба главного режиссера Башдрамтеатра после скандала

Стала известна судьба главного режиссера Башдрамтеатра после скандала

16 августа 2023, 13:24
Фото: https://vk.com/public197323900
В соцсетях появился пост о том, остается ли Абушахманов на своей должности

В посте в соцсетях актриса театра Римма Кагарманова сообщила, что, по данным официальных лиц, Айрат Абушахманов не уходит с должности режиссера Башдрамтеатра.

— Должности худрука нет и не будет, — заявила Кагарманова.

Напомним, что недавно Mkset писал о том, что в социальных сетях распространилась информация о возможном увольнении Айрата Абушахманова. Позже Минкульт опроверг информацию об увольнении главного режиссера Башдрамтеатра.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Театр#Общество
Подпишитесь
Власти ответили на слухи о возможном увольнении главного режиссера Башдрамтеатра
Сегодня, 09:02
Синоптики назвали дату похолодания в Уфе
Сегодня, 07:01
Глава Башкирии увеличил размер премии в 5 раз
Сегодня, 09:47
«Слышны выстрелы»: произошедшее возле детского сада напугало всю Уфу
Сегодня, 04:21
«8,5 часов»: пассажирам рейса Уфа-Алматы сделали важное заявление
Сегодня, 03:40
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11