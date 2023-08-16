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Сотрудник ФБР работал над включением в санкционные списки конкурента Дерипаски

Сотрудник ФБР работал над включением в санкционные списки конкурента Дерипаски

16 августа 2023, 12:48
Фото: Midjourney
Экс-агент ФБР Чарльз Макгонигал может провести в заключении 5 лет. Его обвиняют в работе на российского олигарха Олега Дерипаску.

Как сообщает kommersant.ru, Макгонигал был начальником отдела контрразведки в отделении бюро расследований в Нью-Йорке. В 2018 году он вышел в отставку. В 2021 году оказывал определённые услуги Олегу Дерипаске.

По словам бывшего сотрудника ФБР, в его задачи входила организация расследования в отношении одного из конкурентов Дерипаски. В Reuters утверждают, что этим конкурентом является Владимир Потанин. Работа Макгонигала должна была привести к включению Потанина в санкционный список США. За эти услуги Макгонигалу заплатили 17 500 долларов.

Агентство Bloomberg, со ссылкой на слова Макгонигала пишет, что Дерипаска переводил деньги со счета в российском банке сначала на Кипр, затем в Нью-Джерси и после этого их получал бывший агент.

Сообщается также, что Макгонигал должен был помочь самому Дерипаске выйти из санкционного перечня, в который он был включён в 2018 году. Бизнесмен утверждал, что это было сделано незаконно. Свои убытки он оценил в $7,5 млрд и подал в суд на Министерство финансов США. Ведомство, в свою очередь, обнародовало некоторые документы, на основании которых Дерипаску внесли в санкционный список, но он назвал их неправдивыми.

Есть информация и о том, что расследование выявило связи олигарха с американскими выборами. Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы выявило связи между Полом Манафортом, экс-председателем предвыборного штаба Дональда Трампа, и Олегом Дерипаской.

Приговор Макгонигану будет оглашён уже 14 декабря. Его обвиняют также в подделке документов и даче ложных показаний. Бывшему агенту может грозить до 5 лет лишения свободы.

Данное дело может быть интересно и с точки зрения российских законов. В УК РФ есть статья о призыве к введению санкций в отношении граждан РФ или отечественных юридических лиц. Наказанием за это может быть штраф или лишение свободы на срок до 3 лет. В отдельных случаях полагается и штраф, и заключение.

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