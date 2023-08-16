Сотрудник ФБР работал над включением в санкционные списки конкурента Дерипаски

Сообщается также, что Макгонигал должен был помочь самому Дерипаске выйти из санкционного перечня, в который он был включён в 2018 году. Бизнесмен утверждал, что это было сделано незаконно. Свои убытки он оценил в $7,5 млрд и подал в суд на Министерство финансов США. Ведомство, в свою очередь, обнародовало некоторые документы, на основании которых Дерипаску внесли в санкционный список, но он назвал их неправдивыми.