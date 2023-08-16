Синоптики назвали дату похолодания в Уфе

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Согласно прогнозу синоптиков, спад температуры произойдёт в следующий четверг, 24 августа. Столбик термометра в этот день опустится до +22. Возможен кратковременный дождь.
В ближайшие дни температура будет стабильно превышать 30 градусов, однако уже в это воскресенье ожидается снижение до +27. В последующие три дня максимальная температура воздуха составит +26 градусов. В среду, 23 августа, ожидается дождь с грозой.
По данным «Гисметео», сегодня максимальная температура воздуха составит +32. Местами возможен небольшой дождь.