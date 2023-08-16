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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Синоптики назвали дату похолодания в Уфе

Синоптики назвали дату похолодания в Уфе

16 августа 2023, 07:01
Фото: mkset.ru
На сайте «Гисметео» уточнили, когда в Уфе ожидается похолодание.

Согласно прогнозу синоптиков, спад температуры произойдёт в следующий четверг, 24 августа. Столбик термометра в этот день опустится до +22. Возможен кратковременный дождь.

В ближайшие дни температура будет стабильно превышать 30 градусов, однако уже в это воскресенье ожидается снижение до +27. В последующие три дня максимальная температура воздуха составит +26 градусов. В среду, 23 августа, ожидается дождь с грозой.

По данным «Гисметео», сегодня максимальная температура воздуха составит +32. Местами возможен небольшой дождь.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Похолодание#Дождь#Погода
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