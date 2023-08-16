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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Остановка упала на двух жителей Башкирии: известно состояние пострадавших

Остановка упала на двух жителей Башкирии: известно состояние пострадавших

16 августа 2023, 14:52
Фото: 1MI
На улице Якутово в Иглино на двух молодых людей упал остановочный павильон. Минздрав Башкирии сообщил об их состоянии здоровья

В Башкирии в селе Иглино под воздействием порыва ветра упала остановка.

Очевидцы утверждают, что в результате происшествия пострадали двое несовершеннолетних подростков. По предварительным данным, они были доставлены в детскую больницу с переломами.

По словам самих пострадавших, остановка упала из-за плохого крепления. Под воздействием ветра крепление не выдержало — павильон рухнул на девушку и парня.

Напомним, что это не первый случай падения остановки из-за сильного ветра. В апреле этого года Mkset писал о похожем инциденте, так в Баймаке ветром во двор жилого дома занесло автобусную остановку.

Фото: Уфа с огоньком
#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#ДТП#Транспорт
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