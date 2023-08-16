Остановка упала на двух жителей Башкирии: известно состояние пострадавших

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
В Башкирии в селе Иглино под воздействием порыва ветра упала остановка.
Очевидцы утверждают, что в результате происшествия пострадали двое несовершеннолетних подростков. По предварительным данным, они были доставлены в детскую больницу с переломами.
По словам самих пострадавших, остановка упала из-за плохого крепления. Под воздействием ветра крепление не выдержало — павильон рухнул на девушку и парня.
Напомним, что это не первый случай падения остановки из-за сильного ветра. В апреле этого года Mkset писал о похожем инциденте, так в Баймаке ветром во двор жилого дома занесло автобусную остановку.