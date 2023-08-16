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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Суперлуние в Башкирии. Как и когда это будет

Необычное явление в конце августа смогут наблюдать жители Башкирии

16 августа 2023, 09:19
Фото: 1MI

Суперлуние в Башкирии. Как и когда это будет

В конце августа жители Башкирии смогут наблюдать самое крупное полнолуние этого года

Луна ожидается 30 августа в 18.52, а фазу полнолуния примет 31 августа в 04.37 по московскому времени

В эту ночь, если повезет с погодой, можно будет наблюдать самую красивую и большую Луну в году

Суперлуние происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. С Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.

Врачи также напомнили, что аномальные луны могут вызывать магнитные бури, что может сказаться на здоровье, особенно у людей с нарушениями артериального давления.

Напомним вам, что в июле жители Башкирии также наблюдали необычное явление-метеорный поток.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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