Необычное явление в конце августа смогут наблюдать жители Башкирии

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Луна ожидается 30 августа в 18.52, а фазу полнолуния примет 31 августа в 04.37 по московскому времени
В эту ночь, если повезет с погодой, можно будет наблюдать самую красивую и большую Луну в году
Суперлуние происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. С Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.
Врачи также напомнили, что аномальные луны могут вызывать магнитные бури, что может сказаться на здоровье, особенно у людей с нарушениями артериального давления.
Напомним вам, что в июле жители Башкирии также наблюдали необычное явление-метеорный поток.