Мужчина развращал девочек на популярном у жителей Башкирии курорте в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В минувшие выходные, 12 августа, на территории курорта «Соленые озера» в Соль-Илецке задержали 40-летнего мужчину. Как сообщает издание 56.orb со ссылкой на правоохранительные органы, жителя Оренбуржья подозревают по статье «Развратные действия».
Было установлено, что будучи на территории курорта он неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершенных девочек. Происходило все в период между 16 и 17 часами.
Напомним, что похожие случаи происходили и в Уфе. Так, в районе Зеленая Роща мужчина преследовал школьницу, а позже в лифте фотографировал под ее юбкой. После того, как девочка вышла, мужчина начал любоваться сделанными кадрами и поехал дальше. Мужчину ищет полиция.
Тревогу в социальных сетях забили и по другому случаю. Неизвестный мужчина пристает к женщинам во время давки в общественном транспорте, а именно в автобусе №226. Горожанки заявляли, что занимается непристойностями он якобы с 2012 года. К счастью, личность мужчины сотрудникам полиции установить удалось. В настоящее время проводится проверка по результатам которой будет принято решение.