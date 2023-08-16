Мужчина развращал девочек на популярном у жителей Башкирии курорте в Соль-Илецке

Тревогу в социальных сетях забили и по другому случаю. Неизвестный мужчина пристает к женщинам во время давки в общественном транспорте, а именно в автобусе №226. Горожанки заявляли, что занимается непристойностями он якобы с 2012 года. К счастью, личность мужчины сотрудникам полиции установить удалось. В настоящее время проводится проверка по результатам которой будет принято решение.