К этой зиме курская «Квадра» готовится основательно

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Согласно комментарию главного инженера, ранее при подготовке к отопительному сезону компания намеревалась заменить около 22,8 километра, в том числе 15,6 — по концессии. Однако стало понятно, что данный показатель будет превышен за счет дополнительных объемов сделанных работ. Концессионные сети уже удалось полностью смонтировать, пишет kp.ru.
Стоит отметить, что в конце весны началась реконструкция участка тепловой магистрали протяженностью 870 метров на улице Студенческой. А в июне в Северо-Западном районе на десятке участков началась модернизация более чем 13 километров концессионных сетей. Такие работы велись как в разгар испытаний, так и после завершения опрессовки. Наряду с этим бригады устраняли повреждения на сетях по итогам гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ СЗР. Такие масштабные работы не могли не отразиться на сроках отключений горячей воды.
Дунин отметил, что организация гидравлики, аварийных и плановых ремонтов необходимы для того, чтобы при износе теплосетевой инфраструктуры в 70% удалось спокойно пережить отопительный сезон.
Дунин также указал на то, что большая часть работ ведется в Северо-Западном районе, где проживает около 30% жителей Курска. Коммуникациям в этом районе более 30 лет, хотя среднестатистическим возрастом службы стальных труб считается 25 — 30 лет. Кроме того, здесь периодически случаются подтопления сетей сточными водами из-за плохой работы ливневой канализации.
На гидравлических испытаниях этого года энергетики выявили на магистральных и квартальных сетях 140 повреждений. К настоящему моменту большинство из них ремонтные бригады уже смогли устранить.
На подготовку объектов теплоэнергетического комплекса в Курске в этом году «Квадрой» было направлено более 1,6 миллиарда рублей. Цифра — беспрецедентная