К этой зиме курская «Квадра» готовится основательно

Стоит отметить, что в конце весны началась реконструкция участка тепловой магистрали протяженностью 870 метров на улице Студенческой. А в июне в Северо-Западном районе на десятке участков началась модернизация более чем 13 километров концессионных сетей. Такие работы велись как в разгар испытаний, так и после завершения опрессовки. Наряду с этим бригады устраняли повреждения на сетях по итогам гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ СЗР. Такие масштабные работы не могли не отразиться на сроках отключений горячей воды.