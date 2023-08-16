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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Хабиров увеличил размер премии для журналистов со 100 до 500 тысяч рублей

Глава Башкирии увеличил размер премии в 5 раз

16 августа 2023, 09:47
Фото: 1MI

Хабиров увеличил размер премии для журналистов со 100 до 500 тысяч рублей

Правительство Башкирии увеличило размер премии имени Шагита Худайбердина, которая ежегодно присуждается лучшим журналистам республики

Радий Хабиров подписал постановление, в котором размер премии увеличился с 100 до 500 тысяч рублей.

Фото документа опубликовали на официальном сайте правовой информации РБ.

Согласно документу, журналистам, проделавшим лучшую работу в области журналистики и удостоенным премии, будет присвоено звание «Лауреат премии Правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина». Награждать лучших будут дипломами, нагрудным знаком и премией в размере полу миллиона рублей

Журналистский коллектив, создавший произведение и удостоенный премии, также получит вознаграждение в размере 500 тысяч рублей

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — уточняется в документе.

Комитет по присуждению премии имени Шагита Худайбердина при Правительстве РБ начинает прием заявок для получения премий

Премия присуждается журналистам и журналистским коллективам за работы, опубликованные в период с сентября 2022 года по август 2023 года

Ранее Mkset писал о том, что врачи республики смогут получить выплаты в размере 3 миллиона рублей по новой государственной программе. Эта программа направлена на привлечение высококвалифицированных специалистов в небольшие медицинские организации

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Премия#Общество
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