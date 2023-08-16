Глава Башкирии увеличил размер премии в 5 раз

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Радий Хабиров подписал постановление, в котором размер премии увеличился с 100 до 500 тысяч рублей.
Фото документа опубликовали на официальном сайте правовой информации РБ.
Согласно документу, журналистам, проделавшим лучшую работу в области журналистики и удостоенным премии, будет присвоено звание «Лауреат премии Правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина». Награждать лучших будут дипломами, нагрудным знаком и премией в размере полу миллиона рублей
Журналистский коллектив, создавший произведение и удостоенный премии, также получит вознаграждение в размере 500 тысяч рублей
«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — уточняется в документе.
Комитет по присуждению премии имени Шагита Худайбердина при Правительстве РБ начинает прием заявок для получения премий
Премия присуждается журналистам и журналистским коллективам за работы, опубликованные в период с сентября 2022 года по август 2023 года
Ранее Mkset писал о том, что врачи республики смогут получить выплаты в размере 3 миллиона рублей по новой государственной программе. Эта программа направлена на привлечение высококвалифицированных специалистов в небольшие медицинские организации