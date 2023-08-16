Деревья вырубают на территории известного памятника природы в Уфе

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Уфимка Камилла Ефимова опубликовала фотографию, на которой виден ряд вырубленных деревьев. Речь идёт о Непейцевском дендропарке.
Непейцевский дендропарк — памятник природы, расположенный на Непейцевой горе. Он ограничен улицами Шота Руставели, Адмирала Макарова, Кубанской и Даута Юлтыя. Известен тем, что там произрастают деревья, не встречающиеся в открытой природе в Башкирии — маньчжурский орех, туя западная, берёза даурская и другие. Там же выведены пирамидальные тополя, высаженные, например, в Сипайлово. Раньше в Непейцевском дендропарке была опытная научная станция, лаборатория для студентов.
В последнее десятилетие дендропарк захламляется. За его судьбу борются горожане, проводящие субботники. В прошлом году мэрия обещала благоустройство дендропарка.
Также Камилла высказала недовольство тем, что никто не спиливаетВр свисающие над тротуарами деревья.
В мэрии Уфы на наш запрос ответили, что на территории Непейцевского дендропарка идёт санитарная вырубка аварийных и сильно наклонённых деревьев.
В «Горзеленхозе» подтвердили вырубку деревьев. По словам специалиста, вчера была встреча представителей производственного отделения «Горзеленхоза» по Орджоникидзевскому району с местными жителями. На встрече жителям близлежащих домов объяснили, что спиливаются сухостойные и аварийные деревья.
Мы писали о вырубке деревьев возле Павловки и о том, как выглядит соседний с дендропарком парк Калинина.