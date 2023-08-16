Деревья вырубают на территории известного памятника природы в Уфе

Непейцевский дендропарк — памятник природы, расположенный на Непейцевой горе. Он ограничен улицами Шота Руставели, Адмирала Макарова, Кубанской и Даута Юлтыя. Известен тем, что там произрастают деревья, не встречающиеся в открытой природе в Башкирии — маньчжурский орех, туя западная, берёза даурская и другие. Там же выведены пирамидальные тополя, высаженные, например, в Сипайлово. Раньше в Непейцевском дендропарке была опытная научная станция, лаборатория для студентов.