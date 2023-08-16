Деловая игра от компании «БАС» ускоряет развитие технологий БПЛА в России

Он подчеркнул, что гражданский госзаказ на дроны будет консолидироваться «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК). Она будет работать с производителями беспилотников, которых в России насчитывается около семидесяти, а также формировать линейки продукции и сотрудничать с операторами.