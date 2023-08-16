Деловая игра от компании «БАС» ускоряет развитие технологий БПЛА в России

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Интенсив состоялся в августе в Новосибирске, а ключевой темой стала поддержка проектов, развивающих беспилотные авиационные системы.
Напомним, программа развития БПЛА реализуется по поручению Владимира Путина. Как отметил его спецпредставитель по вопросам цифрового развития, гендиректор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков, переход к дронам, оснащенным технологиями искусственного интеллекта, обеспечит ежегодный рост в четыре — восемь раз этого рынка в России, пишет atas.info.
Как рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, программы поддержки новой отрасли потребуют серьезных вложений, однако это того стоит.
«Предварительные цифры такие, это на 2024 год — 48 миллиардов рублей, на 2025 год — примерно 117 миллиардов и на 2026 год — 148 миллиардов», — прокомментировал Андрей Белоусов.
Он подчеркнул, что гражданский госзаказ на дроны будет консолидироваться «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК). Она будет работать с производителями беспилотников, которых в России насчитывается около семидесяти, а также формировать линейки продукции и сотрудничать с операторами.
Одно из самых ярких событий «Архипелага-2023» — презентация деловой игры «Масштабирование применения БАС в регионах», которую проводил первый российский оператор беспилотников с госучастием — ООО «БАС». Гендиректор компании Алексей Варятченко рассказал, что игра — это, по сути, справочник сценариев по экономически эффективному использованию дронов. Она разработана с целью показать регионам весь спектр возможностей применения беспилотников в игровой форме.
Так, игрокам предлагалось отработать навыки участия в госзакупках, выбрать дрон в соответствии со спецификой работы в разных сферах экономики (мониторинг, грузоперевозки, сельское хозяйство, образование, поиск пропавших). Также участники должны были разработать и защитить концепции региональных программ развития беспилотной авиации.
Как отметил Алексей Варятченко, «игра дала толчок для развития беспилотной авиации в регионах». Проведение и результаты игры подробно освещались в телеграм-канале.
В соревнованиях участвовали 400 человек из 50 регионов. Призовые места в игре заняли команды Республики Саха (Якутия), Санкт-Петербурга и Псковской области. Гран-при вручен команде Республики Башкортостан.
Эксперты считают, что создание такой игры стало первым шагом по внедрению беспилотной авиации в регионах. В ближайшее время появится федеральный рейтинг региональных программ, составленный на основе показателей эффективности разработанных участниками концепций. Причем, проекты, которые команды защитили в процессе игры, во многих регионах уже стали практическим руководством.