Буцаев: На ЭТП РЭО провели крупнейшие сделки в истории электронных торгов вторсырьем

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В тройку сделок с самой большой стоимостью вошли сделки по продаже полимеров, цветных металлов и макулатуры. Отметим, что работа электронной торговой площадки РЭО (биржи ВМР) согласуется с принципами формирования циркулярной экономики, пишет transsibinfo.com.
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев уточнил, что на ЭТП были проведены крупнейшие сделки по реализации вторсырья среди игроков отходоперерабатывающей отрасли. Из них самой крупной стала сделка по продаже отходов черных металлов — на десять миллионов рублей. Провела ее компания «РТ-ИНВЕСТ РЕСАЙКЛ».
По словам Дениса Буцаева, работа биржи ВМР имеет большое значение для формирования экономики замкнутого цикла в России. Также площадка выступает удобным инструментом для субъектов отрасли обращения с отходами.
В тройку компаний, заключивших самые крупные сделки, кроме «РТ-ИНВЕСТ РЕСАЙКЛ», вошли также Невский экологический оператор (НЭО) и «Инновационные технологии». Так, НЭО продал металлолом, пластик, стеклобой и тетрапак на пять с половиной миллионов рублей. Компания «Инновационные технологии» через ЭТП реализовала цветных металлов на 770 000 рублей, полимеров — на 385 500 рублей и макулатуру — на 248 000 рублей.
«Торговля вторсырьем выходит на новый уровень благодаря внедрению в отрасль электронной торговой площадки РЭО. Наши активные пользователи проводят многомиллионные сделки и отмечают востребованность цифровой платформы», — рассказал глава проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.
Он отметил, что работа по совершенствованию функционала сервиса продолжается, и в перспективе деятельность площадки станет еще более эффективной.