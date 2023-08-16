Буцаев: На ЭТП РЭО провели крупнейшие сделки в истории электронных торгов вторсырьем

В тройку компаний, заключивших самые крупные сделки, кроме «РТ-ИНВЕСТ РЕСАЙКЛ», вошли также Невский экологический оператор (НЭО) и «Инновационные технологии». Так, НЭО продал металлолом, пластик, стеклобой и тетрапак на пять с половиной миллионов рублей. Компания «Инновационные технологии» через ЭТП реализовала цветных металлов на 770 000 рублей, полимеров — на 385 500 рублей и макулатуру — на 248 000 рублей.