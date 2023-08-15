Жители деревни в Кармаскалинском районе Башкирии осталась без питьевой воды

Также Эльза К. оставила скриншот, который содержит ответ администрации Кармаскалинского района. Чиновники ссылаются на засушливый август и возлагают вину на жителей, поливающих сады и огороды, из-за чего случаются перебои в системе водоснабжения. Как долго ситуация продолжится, в администрации не ответили, а лишь отчитались о принятых мерах. Например, в деревне установили цистерну с технической водой. А в долгосрочной перспективе планируется обследовать деревню Красноярово (в 16 км от Улукулево) на наличие и дебет воды.



