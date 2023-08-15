Жители деревни в Кармаскалинском районе Башкирии осталась без питьевой воды

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
«Жители деревни Улукулево Кармаскалинского района уже неделю живут без питьевой воды» — с таким сообщением обратилась Эльза К. к Радию Хабирову в социальных сетях. Население, по ее словам, обеспечено лишь технической водой, негодной для употребления в пищу. Когда появится вода, неизвестно. Женщина задаётся вопросами: как люди должны выживать в таких условиях и почему это происходит?
Также Эльза К. оставила скриншот, который содержит ответ администрации Кармаскалинского района. Чиновники ссылаются на засушливый август и возлагают вину на жителей, поливающих сады и огороды, из-за чего случаются перебои в системе водоснабжения. Как долго ситуация продолжится, в администрации не ответили, а лишь отчитались о принятых мерах. Например, в деревне установили цистерну с технической водой. А в долгосрочной перспективе планируется обследовать деревню Красноярово (в 16 км от Улукулево) на наличие и дебет воды.
Мы позвонили в администрацию Карламанского сельсовета, к которому относится и Улукулево. Там нам подтвердили, что в северной части деревни нет питьевой воды. Связано это с падением уровня воды в скважине. Проблема не коснулась домохозяйств с частными колодцами и скважинами.
Mkset писал о том, как проблему водоснабжения решили в Аскинском районе.