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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Жители Башкирии могут получить по 3 миллиона рублей

Жители Башкирии могут получить по 3 миллиона рублей

15 августа 2023, 11:57
Фото: 1MI
Врачи Республики смогут получить выплаты по новой госпрограмме, рассказал Минздрав Башкирии

По новой государственной программе, врачам в Башкирии будет выплачено три миллиона рублей. Эта программа направлена на привлечение высококвалифицированных специалистов в небольшие медицинские организации

В числе приоритетных врачей, которые смогут получить выплаты — врачи-терапевты, участковые терапевты, педиатры, участковые педиатры и врачи общей практики, работающие в больницах с числом прикрепленных пациентов менее 25 тысяч

Таким образом, новая программа стимулирует развитие здравоохранения в регионе и повышение доступности качественной медицинской помощи для населения. Для получения выплат в размере трех миллионов рублей, кандидат должен быть гражданином РФ и работать на новой должности в течение пяти лет.

Выплаты будут производиться в течение трех лет, говорится в документе

Напомним, что в Башкирии стоимость на обучение в БМГУ выросла с 5 до 20%. На вопрос о росте стоимости обучения, исполняющий обязанности проректора БГМУ по учебной работе Зигитбаев Рамиль ответил, что главная причина — инфляция.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Медицина#Врачи#Выплаты#Виалина Ахсанова
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