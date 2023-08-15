Жители Башкирии могут получить по 3 миллиона рублей

Таким образом, новая программа стимулирует развитие здравоохранения в регионе и повышение доступности качественной медицинской помощи для населения. Для получения выплат в размере трех миллионов рублей, кандидат должен быть гражданином РФ и работать на новой должности в течение пяти лет.