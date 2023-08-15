Жители Башкирии могут получить по 3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
По новой государственной программе, врачам в Башкирии будет выплачено три миллиона рублей. Эта программа направлена на привлечение высококвалифицированных специалистов в небольшие медицинские организации
В числе приоритетных врачей, которые смогут получить выплаты — врачи-терапевты, участковые терапевты, педиатры, участковые педиатры и врачи общей практики, работающие в больницах с числом прикрепленных пациентов менее 25 тысяч
Таким образом, новая программа стимулирует развитие здравоохранения в регионе и повышение доступности качественной медицинской помощи для населения. Для получения выплат в размере трех миллионов рублей, кандидат должен быть гражданином РФ и работать на новой должности в течение пяти лет.
Выплаты будут производиться в течение трех лет, говорится в документе
Напомним, что в Башкирии стоимость на обучение в БМГУ выросла с 5 до 20%. На вопрос о росте стоимости обучения, исполняющий обязанности проректора БГМУ по учебной работе Зигитбаев Рамиль ответил, что главная причина — инфляция.