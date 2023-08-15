Закос под Chanel и костюмы за 7 тысяч: прицениваемся на школьной ярмарке в Уфе

Сравнивания с ярмаркой в лайфстайл центре «Башкирия», о которой мы рассказывали здесь, то представленный на ярмарке в «Меге» ассортимент значительно отстает. Приобрети полное «снаряжение» для первоклассника там невозможно — за дополнительными товарами, например, туфли, ранец, спортивную одежду и обувь придется ходить и искать дальше. В то же время, сравнивая цены на предметы одежды в «Башкирии», их стоимость от ярмарки в «Меге» отличается не сильно, разумеется, есть товары как дешевле, так и дороже. Однако преимущество у лайфстайл центра в ассортименте.