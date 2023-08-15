Закос под Chanel и костюмы за 7 тысяч: прицениваемся на школьной ярмарке в Уфе

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Чем ближе учебный год тем, все больше родителей начинают присматриваться и покупать школьную форму для своего ребенка. В Уфе для таких целей еще с середины лета начали работать ярмарки, на которых представлено целое множество костюмов для мальчиков и девочек, белых рубашек и блузок.
Полагаем, что разумнее всего и в этот раз собирать в школу первоклассника. Напомним, какой будет список покупок:
Посетив ярмарку в «Меге», сразу отметим, что за некоторыми товарами придется заглянуть в «Ашан» или пробежаться по бутикам, так как ранцев, мешков для обуви, туфель, спортивной одежды и обуви в ассортименте школьной ярмарки либо нет вовсе, либо выбор очень невелик.
В случае же непосредственно со школьной формой выбор представлен разнообразный, начиная от фасонов до расцветок. Одежда производства России, Турции, Беларуси, Киргизии. Сшита форма в большинстве своем из хороших материалов, например из рубашки и блузки хлопка, однако наткнуться можно и на синтетику. Советуем внимательно изучать состав такни на этикетках.
Теперь предлагаем составить образ воображаемым первоклассникам и первоклассницам и сориентировать по ценам.
В ассортименте ярмарки представлено множество как целых костюмов, так и брюк, пиджаков, жилетов и рубашек по отдельности. Далеко ходить не будет и посмотрим на «флагманов», то есть то, что надето на манекенах.
Так, первый выставочный костюм стоит 3 500 рублей, к нему галстук за 350 рублей и рубашка за 1 600 рублей. Итого: 5 450 рублей за один образ.
Движемся дальше. Подобные костюмы уже других производителей стоят от 5,5 тысячи рублей.
А вот за такой костюм маленького джентльмена придется отдать и вовсе 7 тысяч рублей.
Самостоятельно собрать костюм из классических брюк и жилетки обойдется родителям в 4 430 рублей.
Рубашки на школьной ярмарке можно приобрести от 900 рублей. Например, обычная белая рубашка с коротким рукавом стоит 950 рублей, а с длинным — 1 700 рублей.
Таким образом только на школьную форму для первоклассника придется закладывать бюджет от 3 500 рублей. Безусловно, если поискать тщательнее среди ломящихся от одежды вешалок, то можно найти что-то подешевле.
Выбор одежды в школу для девочек немного разнообразен всевозможными видами блузок, юбок, сарафанов и брюк.
Начнем с простого — с платьев и сарафанов. Так, обычное синее платье для девочки стоит 4 250 рублей. Есть и дешевле — за 3 тысячи рублей.
Стоимость сарафанов, разумеется, ниже, однако не забываем, что к нему требуется и белый верх. Например, за сарафан тот, что в центре придется заплатить 2 500 рублей, а за ту же блузку — 2 000 рублей.
Говоря о блузках, на ярмарке найти их можно на любой вкус: классические, с рюшками, с необычными рукавами, некоторые из которых с закосом под Chanel. Логотип известного модного дома вышит на рукавах. Цены на такие блузки около 2 000 рублей.
Желанная многими школьницами юбка в клетку стоит 1 700 рублей, а блузка из этого же образа 2 200 рублей.
В то же время образ из юбки традиционного черного цвета и белой рубашки будет стоить около 3 900 рублей.
Таким образом, одеть первоклассницу (за исключением обуви и ранца) в этом году на ярмарке в «Меге» будет стоить более 3 500 тысяч рублей.
Сравнивания с ярмаркой в лайфстайл центре «Башкирия», о которой мы рассказывали здесь, то представленный на ярмарке в «Меге» ассортимент значительно отстает. Приобрети полное «снаряжение» для первоклассника там невозможно — за дополнительными товарами, например, туфли, ранец, спортивную одежду и обувь придется ходить и искать дальше. В то же время, сравнивая цены на предметы одежды в «Башкирии», их стоимость от ярмарки в «Меге» отличается не сильно, разумеется, есть товары как дешевле, так и дороже. Однако преимущество у лайфстайл центра в ассортименте.