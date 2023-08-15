В России намерены создать приложение с хорошими новостями

Изначально идея проекта была выдвинута в рамках круглого стола Общественной палаты в Якутске. По мнению экспертов, возникла необходимость создания ресурса с новостями об успехах России. По словам экспертов, это поможет не только сплотить общество, но и защитить его от недостоверной информации. Об этом пишет gorod55.ru.