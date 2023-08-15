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Published Сегодня, 15:16

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Updated Сегодня, 15:18

В России намерены создать приложение с хорошими новостями

15 августа 2023, 15:16
В Общественной палате (ОП) РФ обсудили реализацию проекта цифровой платформы. По мнению экспертов, к созданию приложения с хорошими новостями о жизни страны необходимо пригласить федеральные ведомства и госкомпании.

Изначально идея проекта была выдвинута в рамках круглого стола Общественной палаты в Якутске. По мнению экспертов, возникла необходимость создания ресурса с новостями об успехах России. По словам экспертов, это поможет не только сплотить общество, но и защитить его от недостоверной информации. Об этом пишет gorod55.ru.

По словам члена ОП Никиты Анисимова, проведенные социологические исследования подтверждают запрос людей на позитивный контент в интернете.

«44% респондентов против 32,4% видят в Сети в основном негативные новости. 48,6% опрошенных против 27,5% уверены, что позитивного контента о России в интернет-пространстве недостаточно. На мой взгляд, это открывает широкий фронт работы для информирования о позитивных событиях», — поделился Анисимов.

Как отмечается, на данной интернет-платформе жители страны смогут получать новости по своим интересам, а также делиться ими в социальных сетях. Основой нового приложения может стать существующий общественный интернет-проект «Хорошие новости». Как отметил руководитель этого проекта Илья Федоров, команда разработчиков уже готова его усовершенствовать и запустить совместно с ОП РФ.

О необходимости привлечь к участию в работе платформы представителей органов власти, госкомпаний, крупного бизнеса заявила член ОП РФ Ольга Голышенкова. Предлагается и внедрение системы поощрений для активных пользователей. Например, для них будут организованы встречи с интересными людьми или образовательные курсы.

Диалог о практических механизмах реализации мобильного приложения о достижениях РФ продолжится в ближайшее время.

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