В России намерены создать приложение с хорошими новостями

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Изначально идея проекта была выдвинута в рамках круглого стола Общественной палаты в Якутске. По мнению экспертов, возникла необходимость создания ресурса с новостями об успехах России. По словам экспертов, это поможет не только сплотить общество, но и защитить его от недостоверной информации. Об этом пишет gorod55.ru.
По словам члена ОП Никиты Анисимова, проведенные социологические исследования подтверждают запрос людей на позитивный контент в интернете.
«44% респондентов против 32,4% видят в Сети в основном негативные новости. 48,6% опрошенных против 27,5% уверены, что позитивного контента о России в интернет-пространстве недостаточно. На мой взгляд, это открывает широкий фронт работы для информирования о позитивных событиях», — поделился Анисимов.
Как отмечается, на данной интернет-платформе жители страны смогут получать новости по своим интересам, а также делиться ими в социальных сетях. Основой нового приложения может стать существующий общественный интернет-проект «Хорошие новости». Как отметил руководитель этого проекта Илья Федоров, команда разработчиков уже готова его усовершенствовать и запустить совместно с ОП РФ.
О необходимости привлечь к участию в работе платформы представителей органов власти, госкомпаний, крупного бизнеса заявила член ОП РФ Ольга Голышенкова. Предлагается и внедрение системы поощрений для активных пользователей. Например, для них будут организованы встречи с интересными людьми или образовательные курсы.
Диалог о практических механизмах реализации мобильного приложения о достижениях РФ продолжится в ближайшее время.