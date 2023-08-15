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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В Башкирии учредят дирекцию по созданию беспилотных авиационных систем

В Башкирии учредят дирекцию по созданию беспилотных авиационных систем

15 августа 2023, 07:14
Фото: 1MI
Соответсвующий указ глава Башкирии намерен подписать 4 сентября.

В Башкирии будет учреждена дирекция по созданию беспилотных авиационных систем Республики Башкортостан. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил Радий Хабиров в ходе оперативного совещания.

— Все связанное с беспилотной авиацией сосредоточить в руках одной дирекции и одного руководителя — Александра Николаевича Шельдяева. У нас определенные шаги в этом направлении сделаны, — заявил Радий Хабиров.

До 4 сентября будет представлен указ, где будут определены все полномочия, положения и все связанное с этим вопросом.

Напомним, что в Башкирии действует экспериментально-правовой режим, позволяющий без бюрократических преград выводить в небо любые летательные аппараты, произведенные в республике.

#Элина Сайфранова
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