В Башкирии учредят дирекцию по созданию беспилотных авиационных систем

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:18
В Башкирии будет учреждена дирекция по созданию беспилотных авиационных систем Республики Башкортостан. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил Радий Хабиров в ходе оперативного совещания.
— Все связанное с беспилотной авиацией сосредоточить в руках одной дирекции и одного руководителя — Александра Николаевича Шельдяева. У нас определенные шаги в этом направлении сделаны, — заявил Радий Хабиров.
До 4 сентября будет представлен указ, где будут определены все полномочия, положения и все связанное с этим вопросом.
Напомним, что в Башкирии действует экспериментально-правовой режим, позволяющий без бюрократических преград выводить в небо любые летательные аппараты, произведенные в республике.