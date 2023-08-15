В Башкирии проверят все автозаправки после взрыва в Дагестане

Накануне, примерно в 10 часов вечера, во время взрыва на автозаправке в Махачкале пострадали 127 человек, 27 из них погибли. Как сообщает МЧС, огонь перекинулся на заправку от здания автосервиса, что привело к взрыву на АЗС.