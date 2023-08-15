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Posted 15 августа 2023, 06:43

Published 15 августа 2023, 06:43

Modified 15 августа 2023, 06:45

Updated 15 августа 2023, 06:45

В Башкирии проверят все автозаправки после взрыва в Дагестане

В Башкирии проверят все автозаправки после взрыва в Дагестане

15 августа 2023, 06:43
Фото: Photobank Ura Media. 1MI.
Сюжет
Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования народу Дагестана в связи с трагедией в Махачкале, а также поручил проверить автозаправки в регионе.

Накануне, примерно в 10 часов вечера, во время взрыва на автозаправке в Махачкале пострадали 127 человек, 27 из них погибли. Как сообщает МЧС, огонь перекинулся на заправку от здания автосервиса, что привело к взрыву на АЗС.

Сегодня, 15 августа, в Дагестане объявлен день траура.

Радий Хабиров выразил соболезнования семьям погибших, а также отметил, что пострадавшим во время трагедии готовы оказать санаторную и медицинскую помощь в Башкирии.

Помимо этого, руководитель республики раздал указание о незамедлительных проверках автозаправочных пунктов на соблюдение требований безопасности и норм хранения топлива по всему региону. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкортостана.

#Анна Савельева#Радий Хабиров#Трагедия
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