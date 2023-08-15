В Башкирии проверят все автозаправки после взрыва в Дагестане

Posted 15 августа 2023, 06:43
Published 15 августа 2023, 06:43
Modified 15 августа 2023, 06:45
Updated 15 августа 2023, 06:45
Накануне, примерно в 10 часов вечера, во время взрыва на автозаправке в Махачкале пострадали 127 человек, 27 из них погибли. Как сообщает МЧС, огонь перекинулся на заправку от здания автосервиса, что привело к взрыву на АЗС.
Сегодня, 15 августа, в Дагестане объявлен день траура.
Радий Хабиров выразил соболезнования семьям погибших, а также отметил, что пострадавшим во время трагедии готовы оказать санаторную и медицинскую помощь в Башкирии.
Помимо этого, руководитель республики раздал указание о незамедлительных проверках автозаправочных пунктов на соблюдение требований безопасности и норм хранения топлива по всему региону. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкортостана.