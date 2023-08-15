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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:49

В Башкирии мужчина облил соседа по коммуналке серной кислотой

В Башкирии мужчина облил соседа по коммуналке серной кислотой

15 августа 2023, 08:47
Фото: 1MI
Краснокамкий межрайонный вынес приговор жителю Агидели за причинение вреда здоровью соседа

Известно, что происшествие состоялось в марте этого года. Тогда двое мужчин, проживающих в одной коммуналке, серьёзно повздорили. В ходе конфликта один из них плеснул в оппонента серной кислотой.

Здоровью пострадавшего был причинён лёгкий вред в виде ожогов 1 и 2 степени.

На суде злоумышленник не стал отнекиваться и признал свою вину. Судья вынес ему приговор по статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Мужчине была назначена мера пресечения в качестве 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком в год и три месяца.

#Новости Башкирии#Агидель#Анна Савельева
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