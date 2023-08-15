В Башкирии мужчина облил соседа по коммуналке серной кислотой

На суде злоумышленник не стал отнекиваться и признал свою вину. Судья вынес ему приговор по статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Мужчине была назначена мера пресечения в качестве 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком в год и три месяца.