В Башкирии мужчина облил соседа по коммуналке серной кислотой

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Известно, что происшествие состоялось в марте этого года. Тогда двое мужчин, проживающих в одной коммуналке, серьёзно повздорили. В ходе конфликта один из них плеснул в оппонента серной кислотой.
Здоровью пострадавшего был причинён лёгкий вред в виде ожогов 1 и 2 степени.
На суде злоумышленник не стал отнекиваться и признал свою вину. Судья вынес ему приговор по статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Мужчине была назначена мера пресечения в качестве 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком в год и три месяца.