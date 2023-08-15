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Published Сегодня, 15:03

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Updated Сегодня, 15:05

Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией на сапборде в одном из уральских городов

Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией на сапборде в одном из уральских городов

15 августа 2023, 15:03
Фото: Иван Подмазов / tagilcity.ru.
В конце июля жителей Нижнего Тагила всполошила новость о трагедии с участием сапборда и катера. О подробностях произошедшего сообщает новостной портал TagilCity.ru.

Происшествие случилось поздним вечером на Тагильском пруду. Компания друзей в тот злополучный день решила протестировать систему подсветки на сапах, принадлежащих Ивану Подмазову — организатору сплавов на досках, а также супругу пострадавшей Ирины.

Во время прогулки, когда компания уже возвращалась обратно, в находящихся на одном из сапбордов женщину и её сына влетел катер. В результате столкновения пострадавшая получила тяжкий вред здоровью. Ребёнок не пострадал.

Прибывшие на место спасатели из «Центра защиты населения» не улучшили ситуацию. Напротив, их отношение к ситуации, состояние одного из сотрудников центра защиты и его близкие отношения с хозяином катера сподвигли мужа Ирины добиваться справедливого наказания для всех, кто имел отношение к произошедшему.

О неправомерных спасателях, их связи с инициатором трагедии и вине алкоголя читайте подробнее в сюжете от TagilCity.ru.

#Новости#Нижний Тагил#Происшествия#Центр защиты населения#Алкоголь#Тагильский пруд#Сплавы на досках#Анна Савельева
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