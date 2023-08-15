Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией на сапборде в одном из уральских городов

Прибывшие на место спасатели из «Центра защиты населения» не улучшили ситуацию. Напротив, их отношение к ситуации, состояние одного из сотрудников центра защиты и его близкие отношения с хозяином катера сподвигли мужа Ирины добиваться справедливого наказания для всех, кто имел отношение к произошедшему.