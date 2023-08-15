Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией на сапборде в одном из уральских городов

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Происшествие случилось поздним вечером на Тагильском пруду. Компания друзей в тот злополучный день решила протестировать систему подсветки на сапах, принадлежащих Ивану Подмазову — организатору сплавов на досках, а также супругу пострадавшей Ирины.
Во время прогулки, когда компания уже возвращалась обратно, в находящихся на одном из сапбордов женщину и её сына влетел катер. В результате столкновения пострадавшая получила тяжкий вред здоровью. Ребёнок не пострадал.
Прибывшие на место спасатели из «Центра защиты населения» не улучшили ситуацию. Напротив, их отношение к ситуации, состояние одного из сотрудников центра защиты и его близкие отношения с хозяином катера сподвигли мужа Ирины добиваться справедливого наказания для всех, кто имел отношение к произошедшему.
О неправомерных спасателях, их связи с инициатором трагедии и вине алкоголя читайте подробнее в сюжете от TagilCity.ru.