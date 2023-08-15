Россиянам рассказали, где можно недорого отдохнуть в осенний сезон

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Как передает NEWS.ru, по словам специалиста, Крым привлекает своей природой, разнообразием пляжей и развлечений.
Говоря о культурном отдыхе, Барзыкин рекомендовал обратить внимание на полулярные направление, такие как Санкт-Петербург, Москва, Казань, Татарстан и Северный Кавказ.
«Цены в разных регионах будут немного отличаться, но в среднем начинаются от 46 тыс. рублей. Это отдых на 10 дней в трехзвездочном отеле с завтраками, — уточнил он.