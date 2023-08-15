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Published Сегодня, 11:10

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Updated Сегодня, 11:10

Россиянам рассказали, где можно недорого отдохнуть в осенний сезон

15 августа 2023, 11:10
Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что в бархатный сезон россияне недорого могут отдохнуть в городах черноморского побережья, в частности, на крымских курортах.

Как передает NEWS.ru, по словам специалиста, Крым привлекает своей природой, разнообразием пляжей и развлечений.

Говоря о культурном отдыхе, Барзыкин рекомендовал обратить внимание на полулярные направление, такие как Санкт-Петербург, Москва, Казань, Татарстан и Северный Кавказ.

«Цены в разных регионах будут немного отличаться, но в среднем начинаются от 46 тыс. рублей. Это отдых на 10 дней в трехзвездочном отеле с завтраками, — уточнил он.

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