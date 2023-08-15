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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Роспотребнадзор сообщил основные требования для родителей школьников

Роспотребнадзор сообщил основные требования для родителей школьников

15 августа 2023, 07:19
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
В Роспотребнадзоре Башкирии в эфире программы «Салям» рассказали об основных требованиях подготовки ребёнка к школе.

Как сообщила Регина Акмалова, начальник отдела внешних коммуникаций управления Роспотребнадзора по Башкирии, для первоклассников и второклассников вес рюкзака не должен превышать 1,5 кг. Для учеников более старших классов, до пятого, максимальный вес составляет 2 кг.

Портфель ребёнка должен быть сделан из водоотталкивающей ткани и обязательно иметь светоотражающие элементы, широкие лямки. Отдельные требования есть и для спинки ранца — та должна быть твёрдой.

Помимо этого, в составе школьной формы должны быть натуральны ткани, которые позволяют коже дышать, а также отводят от себя лишнюю влагу. Сменную обувь стоит покупать также из натурального материала — кожа, плотная ткань или нубук.

Продавец должен предоставлять все необходимые документы по требованию. Также информацию о соответствии заявленного качества можно проверить самостоятельно при помощи специального приложения.

Регина Акмалова напомнила и о том, что школьная одежда и рюкзаки подлежат возврату и обмену ещё 14 дней после приобретения.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Школьники
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