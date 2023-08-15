Роспотребнадзор сообщил основные требования для родителей школьников

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Как сообщила Регина Акмалова, начальник отдела внешних коммуникаций управления Роспотребнадзора по Башкирии, для первоклассников и второклассников вес рюкзака не должен превышать 1,5 кг. Для учеников более старших классов, до пятого, максимальный вес составляет 2 кг.
Портфель ребёнка должен быть сделан из водоотталкивающей ткани и обязательно иметь светоотражающие элементы, широкие лямки. Отдельные требования есть и для спинки ранца — та должна быть твёрдой.
Помимо этого, в составе школьной формы должны быть натуральны ткани, которые позволяют коже дышать, а также отводят от себя лишнюю влагу. Сменную обувь стоит покупать также из натурального материала — кожа, плотная ткань или нубук.
Продавец должен предоставлять все необходимые документы по требованию. Также информацию о соответствии заявленного качества можно проверить самостоятельно при помощи специального приложения.
Регина Акмалова напомнила и о том, что школьная одежда и рюкзаки подлежат возврату и обмену ещё 14 дней после приобретения.