Роспотребнадзор объяснил, можно ли есть яйца из Авдона, где нашли птичий грипп

Глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак успокоила жителей, в панике отказывающихся от яиц птицефабрики «Башкирская». Напомним, птичий грипп был обнаружен в птицефабрике «Башкирская» в селе Авдон, в связи с этим в Уфимском районе введён карантин. Можно ли употреблять в пищу яйца и как не заразиться птичьим гриппом и сальмонеллезом, Анна Казак рассказала в телеграм-канале Роспотребнадзора.