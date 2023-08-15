Роспотребнадзор объяснил, можно ли есть яйца из Авдона, где нашли птичий грипп

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак успокоила жителей, в панике отказывающихся от яиц птицефабрики «Башкирская». Напомним, птичий грипп был обнаружен в птицефабрике «Башкирская» в селе Авдон, в связи с этим в Уфимском районе введён карантин. Можно ли употреблять в пищу яйца и как не заразиться птичьим гриппом и сальмонеллезом, Анна Казак рассказала в телеграм-канале Роспотребнадзора.
По словам чиновницы, жители республики массово отказываются от покупки яиц, в том числе произведённых в Авдоне. Но, как отмечает Анна Казак, зря, потому что при соблюдении простейших профилактических мероприятий угрозы подхватить заразу нет. Для этого нужно варить яйца вкрутую и обжаривать белок и желток с двух сторон.
К тому же, проверка Роспотребнадзора подтвердила, что на яйцах вируса птичьего гриппа нет. Соответственно, яйца не запрещены к продаже и употреблению.
Mkset писал о состоянии рабочих, попавших в очаг заражения птичьим гриппом.