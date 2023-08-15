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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Роспотребнадзор по Башкирии объяснил, что риска заражения от яиц нет

Роспотребнадзор объяснил, можно ли есть яйца из Авдона, где нашли птичий грипп

15 августа 2023, 14:29
Фото: 1MI

Роспотребнадзор по Башкирии объяснил, что риска заражения от яиц нет

Глава Роспотребнадзора объяснила, можно употреблять в пищу яйца из птицефабрики, где нашли птичий грипп

Глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак успокоила жителей, в панике отказывающихся от яиц птицефабрики «Башкирская». Напомним, птичий грипп был обнаружен в птицефабрике «Башкирская» в селе Авдон, в связи с этим в Уфимском районе введён карантин. Можно ли употреблять в пищу яйца и как не заразиться птичьим гриппом и сальмонеллезом, Анна Казак рассказала в телеграм-канале Роспотребнадзора.

По словам чиновницы, жители республики массово отказываются от покупки яиц, в том числе произведённых в Авдоне. Но, как отмечает Анна Казак, зря, потому что при соблюдении простейших профилактических мероприятий угрозы подхватить заразу нет. Для этого нужно варить яйца вкрутую и обжаривать белок и желток с двух сторон.

К тому же, проверка Роспотребнадзора подтвердила, что на яйцах вируса птичьего гриппа нет. Соответственно, яйца не запрещены к продаже и употреблению.

Mkset писал о состоянии рабочих, попавших в очаг заражения птичьим гриппом.

#Идэль Гумеров#Новости Уфы#Новости Башкирии#Птичий грипп#Общество#Происшествия
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