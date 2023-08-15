РЭО сообщил о прохождении экспертиз для строительства двух КПО в Марий Эл

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Published Сегодня, 17:37
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Денис Буцаев напомнил, что в конце 2022 года власти Марий Эл подписали с инвесторами договоры о строительстве двух КПО по концессии. Как сообщает gorod55.ru, суммарная мощность обработки новых объектов будет достигать 120 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. На данный момент удалось разработать проектно-сметную документацию по данным объектам и получить положительные заключения со стороны официальных государственных ведомств.
Новые предприятия появятся в Йошкар-Оле и поселке Сернур. По плану они должны быть запущены в работу в 2025 и 2024 годах соответственно. Мощность первого комплекса будет достигать 100 тысяч тонн, второго — 20 тысяч тонн.
Затраты на постройку предприятия в Йошкар-Оле эксперты оценивают в 921 миллион рублей, в Сернуре — в 477,4 миллиона рублей. Буцаев и Зайцев в рамках деловой встречи также обговаривали возможности финансирования проектов.
Согласно данным, которые предоставил заместитель гендиректора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев, суммарные затраты на реализацию проектов будут составлять 1,4 миллиарда рублей. ППК «РЭО» со своей стороны может обеспечить финансирование до 95% от стоимости предприятий в рамках мер поддержки. Объем потенциального займа РЭО в проекты может достигать до 857 миллионов рублей по первому комплексу и до 436 миллионов рублей — по второму.
Губернатор республики выразил мнение, что работа мусоросортировочных мощностей поможет устранить проблему сортировки ТКО и переработки вторсырья в регионе, однако для принятия окончательного решения о реализации проектов стоит проанализировать все условия концессионных соглашений, рассчитать нагрузку на бюджет, оценить предполагаемую рентабельность предприятий.
Ключевая задача, над которой работает Российский экологический оператор, — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в российских регионах. В нацпроекте «Экология» указано, что такие меры необходимы для снижения тоннажа отправляемых на полигоны отходов. К 2030 году планируется направлять на сортировку 100% объема ТКО и сократить вдвое объем отправляемых на захоронение отходов. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.