РЭО сообщил о прохождении экспертиз для строительства двух КПО в Марий Эл

Согласно данным, которые предоставил заместитель гендиректора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев, суммарные затраты на реализацию проектов будут составлять 1,4 миллиарда рублей. ППК «РЭО» со своей стороны может обеспечить финансирование до 95% от стоимости предприятий в рамках мер поддержки. Объем потенциального займа РЭО в проекты может достигать до 857 миллионов рублей по первому комплексу и до 436 миллионов рублей — по второму.