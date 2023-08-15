Пять методов, чтобы пробудить у ребёнка тягу к знаниям и желание учиться

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Первый совет эксперта — не ограничивать детей в использовании гаджетов. Она отмечает, что обучение в значительной мере основано на электронных устройствах. Кроме того, родители часто используют гаджеты для манипуляции своими детьми. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Родители склонны запоминать информацию, а дети быстро находят нужную информацию в потоке данных. Лучше всего читать и смотреть материал вместе с ребенком, обсуждать его, это помогает лучше запоминать. Также можно использовать аудиокниги, пишет ИА RuNews24.ru
Одним из способов поддержки интереса к учению является показать своему ребенку, как вы любили учебу. Фотоальбомы могут помочь в этом. Покажите, как вы наслаждались учебой, как это было комфортно и весело для вас. Передайте ребенку, что школа — это один из важных этапов счастливой жизни.
Кроме того, Гусева подчеркивает, что нельзя карать детей за плохие оценки. Если ребенок не выполняет задания или не видит смысла в предмете, нужно поговорить с ним и выяснить причины такого отношения. Важно помнить, что дети растут и развиваются. Стремление постоянно контролировать и использовать авторитарный подход, типа «Я всегда прав», «Потому что я так говорю», неэффективно.
Психолог также отмечает, что нельзя ругать ребенка за медлительность. Не стоит стимулировать выполнение заданий слишком быстро, так как ребенок может потерять интерес к учебе. Каждый ребенок имеет свой темп. Не следует сравнивать его с другими учениками. Важно обсуждать с ребенком его работы и планировать их вместе. Можно завести домашний дневник.
Новый статус школьника можно поддержать, предложив ему простое, но важное задание по дому. Так ребенок почувствует, что он может самостоятельно принимать решения. Такой совет дает эксперт. Она предлагает, например, сказать: «Ты теперь школьник, поэтому мы делаем тебя ответственным».