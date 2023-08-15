Пять методов, чтобы пробудить у ребёнка тягу к знаниям и желание учиться

Первый совет эксперта — не ограничивать детей в использовании гаджетов. Она отмечает, что обучение в значительной мере основано на электронных устройствах. Кроме того, родители часто используют гаджеты для манипуляции своими детьми. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Родители склонны запоминать информацию, а дети быстро находят нужную информацию в потоке данных. Лучше всего читать и смотреть материал вместе с ребенком, обсуждать его, это помогает лучше запоминать. Также можно использовать аудиокниги, пишет ИА RuNews24.ru