Погода в Башкирии: синоптики сказали, как долго будет длиться изнурительная жара

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
По информации Башгидрометцентра, погода на неделе будет превышать 30 градусов, однако вместе с этим в Башкирию придут ливни и грозы.
Сегодня, 15 августа, синоптики обещают повышение температуры до +27, +32, ночью столбик термометра опустится до +12. Ветер южный умеренный, осадков не ожидается.
В среду и четверг средняя температура составит +31. Ночью ожидается понижение до +12, +17 градусов. Ветер восточный, юго-восточный. В некоторых зонах возможны кратковременные дожди.
В воскресенье, 20 августа следует понижение до +23 градусов.
А вот со следующей среды уже ожидаются дожди.