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Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Погода в Башкирии: синоптики сказали, как долго будет длиться изнурительная жара

Погода в Башкирии: синоптики сказали, как долго будет длиться изнурительная жара

15 августа 2023, 05:59
Фото: 1MI
В Башкирии на протяжении недели сохранится жаркая погода.

По информации Башгидрометцентра, погода на неделе будет превышать 30 градусов, однако вместе с этим в Башкирию придут ливни и грозы.

Сегодня, 15 августа, синоптики обещают повышение температуры до +27, +32, ночью столбик термометра опустится до +12. Ветер южный умеренный, осадков не ожидается.

В среду и четверг средняя температура составит +31. Ночью ожидается понижение до +12, +17 градусов. Ветер восточный, юго-восточный. В некоторых зонах возможны кратковременные дожди.

В воскресенье, 20 августа следует понижение до +23 градусов.

А вот со следующей среды уже ожидаются дожди.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Погода#Прогноз погоды
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