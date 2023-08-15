Поездки в зону СВО отныне будут согласовываться с главой Башкирии

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства Башкирии в центре управления регионом поручил правительственным органам и руководству муниципалитетов сообщать о своём решении касательно поездок в зону проведения специальной военной операции.
Своё решение он объяснил договорённостью с министерством обороны, поскольку госслужащие из Башкортостана нередко посещают зону СВО для оказания гуманитарной помощи служащим. По словам Хабирова, это поспособствует тому, чтобы подобные выезды были полностью организованны во избежание неурядиц.