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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Поездки в зону СВО отныне будут согласовываться с главой Башкирии

Поездки в зону СВО отныне будут согласовываться с главой Башкирии

15 августа 2023, 10:37
Фото: Максим Кондратьев / 1MI
О своём распоряжении глава республики объявил в ходе оперативного собрания правительства.

Глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства Башкирии в центре управления регионом поручил правительственным органам и руководству муниципалитетов сообщать о своём решении касательно поездок в зону проведения специальной военной операции.

Своё решение он объяснил договорённостью с министерством обороны, поскольку госслужащие из Башкортостана нередко посещают зону СВО для оказания гуманитарной помощи служащим. По словам Хабирова, это поспособствует тому, чтобы подобные выезды были полностью организованны во избежание неурядиц.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Правительство Башкирии
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