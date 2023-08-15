Первое предприятие Башкортостана получило сертификат «Халяль» от Роскачества

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Церемония вручения прошла в рамках международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт Аты» с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова. На форуме руководитель по развитию халяльного направления «Роскачество-Халяль», директор департамента ТПП РБ по развитию «Халяль» Ильнур Мухаметзянов выступил с презентацией «Халяль как драйвер развития башкирского коневодства».
Это первый сертификат, выданный в рамках соглашения между ТПП РФ и Роскачество, подписанного на полях ПМЭФ-2023. Стороны договорились о взаимодействии в области развития качества, стандартизации, сертификации и продвижения халяльной продукции в России и за рубежом.
В числе прочего ТПП РФ намерена предоставлять помещения для открытия и развития деятельности центров компетенций халяль на базе торгово-промышленных палат регионов РФ. Пилотный Центр компетенций халяль открыт на базе Торгово-промышленной палаты РБ.
— Получению сертификата предшествовала огромная работа специалистов предприятия, духовенства и представителей Роскачества. Были проведены необходимые лабораторные исследования на содержание запрещенных веществ в аккредитованных лабораториях. Помимо этого, специалисты выезжали на само предприятие и проводили там аудит, проверяли разрешительные документы, соблюдение технологии, — прокомментировал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.