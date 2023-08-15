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Первое предприятие Башкортостана получило сертификат «Халяль» от Роскачества

Первое предприятие Башкортостана получило сертификат «Халяль» от Роскачества

15 августа 2023, 09:14
Фото: ТПП РБ
В Башкортостане состоялось вручение первого сертификата Роскачество-Халяль производителю молочной продукции. Теперь ООО «ЭКОПРОДУКТ» будет реализовывать кумыс, йогурт, творог, сметану, курут с федеральным сертификатом качества.

Церемония вручения прошла в рамках международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт Аты» с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова. На форуме руководитель по развитию халяльного направления «Роскачество-Халяль», директор департамента ТПП РБ по развитию «Халяль» Ильнур Мухаметзянов выступил с презентацией «Халяль как драйвер развития башкирского коневодства».

Это первый сертификат, выданный в рамках соглашения между ТПП РФ и Роскачество, подписанного на полях ПМЭФ-2023. Стороны договорились о взаимодействии в области развития качества, стандартизации, сертификации и продвижения халяльной продукции в России и за рубежом.

Фото: ТПП РБ

В числе прочего ТПП РФ намерена предоставлять помещения для открытия и развития деятельности центров компетенций халяль на базе торгово-промышленных палат регионов РФ. Пилотный Центр компетенций халяль открыт на базе Торгово-промышленной палаты РБ.

— Получению сертификата предшествовала огромная работа специалистов предприятия, духовенства и представителей Роскачества. Были проведены необходимые лабораторные исследования на содержание запрещенных веществ в аккредитованных лабораториях. Помимо этого, специалисты выезжали на само предприятие и проводили там аудит, проверяли разрешительные документы, соблюдение технологии, — прокомментировал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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