Первое предприятие Башкортостана получило сертификат «Халяль» от Роскачества

Это первый сертификат, выданный в рамках соглашения между ТПП РФ и Роскачество, подписанного на полях ПМЭФ-2023. Стороны договорились о взаимодействии в области развития качества, стандартизации, сертификации и продвижения халяльной продукции в России и за рубежом.