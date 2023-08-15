Озвучена стоимость арбузов в Соль-Илецке в этом году

Так, стоимость поливного арбуза сейчас в популярном у жителей Башкирии городе варьируется от 15 до 18 рублей за кило. Оптовая цена с поля — от 7 до 13 рублей. Как сообщили местные бахчеводы изданию Saltday, некоторые продавцы могут завышать цену, так как сезон поливного арбуза уже завершается, а «суходол» только пойдет.