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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Озвучена стоимость арбузов в Соль-Илецке в этом году

Озвучена стоимость арбузов в Соль-Илецке в этом году

15 августа 2023, 13:14
Фото: 1MI
В скором времени созреет сладкий суходольный арбуз и, следовательно, появится на прилавках торговых точек. Рассказываем в какую стоимость можно приобрести «полосатую» ягоду.

Как известно суходольный арбуз или просто «суходол» отличается от поливного более ярким и сладким вкусом. Созревает он обычно к концу августа. В Соль-Илецке ягода появится уже через неделю, сообщают местные продавцы.

Так, стоимость поливного арбуза сейчас в популярном у жителей Башкирии городе варьируется от 15 до 18 рублей за кило. Оптовая цена с поля — от 7 до 13 рублей. Как сообщили местные бахчеводы изданию Saltday, некоторые продавцы могут завышать цену, так как сезон поливного арбуза уже завершается, а «суходол» только пойдет.

Бахчеводы также советуют покупателям быть внимательными на рынках, так как могут и надурить.

Ранее мы уже рассказывали о том, когда покупать арбуз в Уфе и как выбрать сладкий и вкусный плод.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Арбуз#Сезон арбузов
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