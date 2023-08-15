Озвучена стоимость арбузов в Соль-Илецке в этом году

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Как известно суходольный арбуз или просто «суходол» отличается от поливного более ярким и сладким вкусом. Созревает он обычно к концу августа. В Соль-Илецке ягода появится уже через неделю, сообщают местные продавцы.
Так, стоимость поливного арбуза сейчас в популярном у жителей Башкирии городе варьируется от 15 до 18 рублей за кило. Оптовая цена с поля — от 7 до 13 рублей. Как сообщили местные бахчеводы изданию Saltday, некоторые продавцы могут завышать цену, так как сезон поливного арбуза уже завершается, а «суходол» только пойдет.
Бахчеводы также советуют покупателям быть внимательными на рынках, так как могут и надурить.
Ранее мы уже рассказывали о том, когда покупать арбуз в Уфе и как выбрать сладкий и вкусный плод.