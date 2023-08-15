Один из самых больших и заброшенных парков Уфы начнут благоустраивать

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В рамках проекта «Уфимское ожерелье» началось благоустройство Парка им. Калинина. Об этом на странице «В Контакте» рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
В ходе работ планируется провести освещение, поставить урны и скамейки, проложить 2,7 км асфальтных дорожек. Какую часть парка приведут в порядок, в посте не говорится. Также мэр обещает дополнить территорию зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками.
О том, в каком состоянии парк находится сейчас, мы писали неделю назад. Также мы рассказывали, что в рамках «Уфимского ожерелья» хотят поменять велодорожки за 5,6 млн рублей.