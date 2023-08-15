mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Мэр Уфы рассказал о благоустройстве парка Калинина

Один из самых больших и заброшенных парков Уфы начнут благоустраивать

15 августа 2023, 12:05
Фото: mkset.ru

Мэр Уфы рассказал о благоустройстве парка Калинина

Ратмир Мавлиев рассказал, что в Уфе началось благоустройство парка Калинина

В рамках проекта «Уфимское ожерелье» началось благоустройство Парка им. Калинина. Об этом на странице «В Контакте» рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

В ходе работ планируется провести освещение, поставить урны и скамейки, проложить 2,7 км асфальтных дорожек. Какую часть парка приведут в порядок, в посте не говорится. Также мэр обещает дополнить территорию зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками.

О том, в каком состоянии парк находится сейчас, мы писали неделю назад. Также мы рассказывали, что в рамках «Уфимского ожерелья» хотят поменять велодорожки за 5,6 млн рублей.

#Идэль Гумеров#Новости Уфы#Благоустройство#Экология#Город#Общество
Подпишитесь
Закос под Chanel и костюмы за 7 тысяч: прицениваемся на школьной ярмарке в Уфе
Сегодня, 12:26
Миллионы рублей за то, чтобы стать врачом: В Башкирии БГМУ повысил цена на обучением
Сегодня, 11:36
Вода льется по стенам и нечистоты стекают в подвал: как уфимцы живут в доме-памятнике
Сегодня, 05:48
«Культурный» скандал: главный режиссер известного театра Уфы заявил об увольнении
Вчера, 11:29
От игрушек до еды: смотрим, что продают на знаменитом Вьетнамском рынке в Уфе
Вчера, 11:57
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11