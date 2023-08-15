МСБ получил под поручительства РГО 215 млрд рублей за первое полугодие 2023 года

Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что поручительство — один из самых популярных инструментов у предпринимателей при недостаточности залогового обеспечения. По ее словам, за последние полгода число заемщиков, которые воспользовались этой поддержкой, выросло в два раза и составило почти 12 тысяч компаний. Татьяна Илюшникова также уточнила, что наибольший рост по объему привлеченных кредитов под поручительства РГО зафиксирован в сфере перевозок и логистики — почти 14 миллиардов рублей, услуг — более 30 миллиардов, производства — 44 миллиарда рублей.