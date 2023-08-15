МСБ получил под поручительства РГО 215 млрд рублей за первое полугодие 2023 года

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
РГО являются частью национальной гарантийной системы, оператором которой выступает Корпорация МСП.
Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что поручительство — один из самых популярных инструментов у предпринимателей при недостаточности залогового обеспечения. По ее словам, за последние полгода число заемщиков, которые воспользовались этой поддержкой, выросло в два раза и составило почти 12 тысяч компаний. Татьяна Илюшникова также уточнила, что наибольший рост по объему привлеченных кредитов под поручительства РГО зафиксирован в сфере перевозок и логистики — почти 14 миллиардов рублей, услуг — более 30 миллиардов, производства — 44 миллиарда рублей.
Также рост спроса на гарантийные поручительства отмечен в сферах торговли (69,8 млрд), строительства (23 млрд) и сельского хозяйства (33 млрд рублей), пишет ТАСС.
«Механизм предоставления поручительств и гарантий — это то, что помогает предпринимателям привлекать заемные средства в свой бизнес на приемлемых условиях. В том числе это касается и программ льготного кредитования: 1764, ПСК, инвесткредитования (ПСК+1764) и высокотеха под 3% годовых», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, МСП без собственного залогового обеспечения для получения кредита доступны инструменты НГС: «зонтичные» поручительства и гарантии РГО.
Тройку регионов-лидеров по суммарному объему полученной с участием РГО финансовой поддержки возглавила Москва (свыше 33,6 млрд рублей). Следом идут Свердловская (почти 15,7 млрд) и Московская области (более 13,3 млрд рублей).