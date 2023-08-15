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МСБ получил под поручительства РГО 215 млрд рублей за первое полугодие 2023 года

МСБ получил под поручительства РГО 215 млрд рублей за первое полугодие 2023 года

15 августа 2023, 07:34
Фото: piqsels.com
В январе — июне 2023 года малый и средний бизнес получил 215,1 миллиарда рублей кредитных средств под поручительства, выданные региональными гарантийными организациями (РГО). Годом ранее этот показатель составил 98,7 миллиарда рублей.

РГО являются частью национальной гарантийной системы, оператором которой выступает Корпорация МСП.

Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что поручительство — один из самых популярных инструментов у предпринимателей при недостаточности залогового обеспечения. По ее словам, за последние полгода число заемщиков, которые воспользовались этой поддержкой, выросло в два раза и составило почти 12 тысяч компаний. Татьяна Илюшникова также уточнила, что наибольший рост по объему привлеченных кредитов под поручительства РГО зафиксирован в сфере перевозок и логистики — почти 14 миллиардов рублей, услуг — более 30 миллиардов, производства — 44 миллиарда рублей.

Также рост спроса на гарантийные поручительства отмечен в сферах торговли (69,8 млрд), строительства (23 млрд) и сельского хозяйства (33 млрд рублей), пишет ТАСС.

«Механизм предоставления поручительств и гарантий — это то, что помогает предпринимателям привлекать заемные средства в свой бизнес на приемлемых условиях. В том числе это касается и программ льготного кредитования: 1764, ПСК, инвесткредитования (ПСК+1764) и высокотеха под 3% годовых», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, МСП без собственного залогового обеспечения для получения кредита доступны инструменты НГС: «зонтичные» поручительства и гарантии РГО.

Тройку регионов-лидеров по суммарному объему полученной с участием РГО финансовой поддержки возглавила Москва (свыше 33,6 млрд рублей). Следом идут Свердловская (почти 15,7 млрд) и Московская области (более 13,3 млрд рублей).

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