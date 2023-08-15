Миллионы рублей за то, чтобы стать врачом: В Башкирии БГМУ повысил цена на обучением

Крупнейшие российские медицинские вузы подняли стоимость обучения. Так, если год назад в Первом МГМУ им. Сеченова поступить на первый курс по специальности «Лечебное дело» можно было за 415 тыс. рублей, то теперь один год будет стоить 650 тыс рублей. На 47 тыс рублей стало дороже учиться на стоматолога в Санкт-Петербургском государственном университете. Ситуация ухудшилась не только в Москве и Питере, но и в региональных медуниверситетах. Ценник вырос от 5 до 20%, рассказывают коллеги из «КоммерсантЪ».