Миллионы рублей за то, чтобы стать врачом: В Башкирии БГМУ повысил цена на обучением

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Крупнейшие российские медицинские вузы подняли стоимость обучения. Так, если год назад в Первом МГМУ им. Сеченова поступить на первый курс по специальности «Лечебное дело» можно было за 415 тыс. рублей, то теперь один год будет стоить 650 тыс рублей. На 47 тыс рублей стало дороже учиться на стоматолога в Санкт-Петербургском государственном университете. Ситуация ухудшилась не только в Москве и Питере, но и в региональных медуниверситетах. Ценник вырос от 5 до 20%, рассказывают коллеги из «КоммерсантЪ».
Мы выяснили, как обстоит дело в Башкирском государственном медицинском университете. В прошлом году на бакалавриат по специальности «Биология» принимали за 145 272 рублей, в этом году — за 153 420 рублей. «Сестринское дело» подорожало более чем на 10 тыс — с 142 860 до тех же 153 420 рублей.
По программам специалитета стоимость обучения выросла по всем специальностям, кроме «Фармации» для иностранных граждан — там цена осталась неизменной. «Лечебное дело» выросло со 199 620 рублей до 210 588 рублей. Для российских граждан дороже всего отучиться на стоматолога — нужно выложить 237 156 рублей за поступление на первый курс. К слову, обучение по специальности «Стоматология» выросла больше всех — почти на 13 тыс (с 224 796 рублей).
На наш вопрос о росте стоимости обучения, исполняющий обязанности проректора БГМУ по учебной работе Зигитбаев Р.Н. ответил, что главная причина — инфляция.
Ранее Mkset делал обзор о стоимости обучения в вузах Уфы и рассказывал, куда можно поступить с низкими вступительными баллами.