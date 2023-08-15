«Мечты у моря»: уникальный глэмпинг на Сахалине встретил первых гостей

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Открытие комплекса прошло в торжественной обстановке. Ключевым центром притяжения стал ресторан островной кухни «Санторини», где презентовали авторское меню заведения. Также для гостей провели экскурсию, продемонстрировав все то, что может удивить и искушенного туриста.
Большие кровати с ортопедическими матрасами, функциональная кухня, просторная ванная комната с душевой и санузлом, дизайнерский подход в оформлении: этим может «похвастаться». Комфортный микроклимат обеспечивают кондиционер и потолочный вентилятор. Также постояльцам геокуполов предложат гамаки, чаны и уютные индивидуальные зоны отдыха на открытом воздухе.
«Мне повезло увидеть каждый этап реализации проекта Анны Бухольцевой: от идеи на бумаге до момента его открытия. Мы поддерживали Анну на каждом этапе. Мы видим сколько души вложили Анна и ее команда. И сейчас гостей нашего острова встречает такой необычный комплекс, который по праву может стать одной из достопримечательностей острова. Желаю команде глэмпинга „Мечты у моря“ процветания. И надеюсь она станет вдохновителем для нашего островного бизнеса реализовывать все свои смелые идеи, направленные на развитие туризма в нашем регионе!», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Открытие глэмпинга посетила директор дивизиона «Городская экономика» агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова.
«Создатель глэмпинга „Мечты у Моря“ Анна — настоящий перфекционист. Она открыла семейный бизнес, где каждый вносит свои лепту, принимает участие в развитии общей идеи. В день открытия уже получила шквал звонков и брони на несколько недель вперед. Потому что любит свое дело и ей не все равно!», — поделилась впечатлениями Ольга Захарова.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.