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Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

В Уфе маршрутка с пассажирами столкнулась с иномаркой

Маршрутка с пассажирами влетела в иномарку в Уфе

15 августа 2023, 15:37
Фото: 1MI

В Уфе маршрутка с пассажирами столкнулась с иномаркой

В Черниковке случилось ДТП с участием маршрутной «Газели». Пострадал один человек

15 августа на улице Александра Невского маршрутная «Газель» врезалась в «Рено». ДТП произошло напротив дома №29. По информации госавтоинспекции, водитель допустил столкновение с ехавшей попутно иномаркой.

Из-за аварии пострадала семидесятилетняя женщина, пассажирка легковой машины. Она получила ушибы и обратилась за медицинской помощью.

Известно, что «Газель» осуществляла перевозки по маршруту 228 (ТСК «Пушкинский» — «Химпром»). Обслуживает его индивидуальный предприниматель Фанис Батыров. В салоне маршрутке находилось 5 пассажиров, никто из них не пострадал.

По факту произошедшего началось разбирательство.

#Общественный транспорт#ДТП#Новости Уфы#Транспорт#Происшествия#Общество#Идэль Гумеров
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