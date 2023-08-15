Маршрутка с пассажирами влетела в иномарку в Уфе

Известно, что «Газель» осуществляла перевозки по маршруту 228 (ТСК «Пушкинский» — «Химпром»). Обслуживает его индивидуальный предприниматель Фанис Батыров. В салоне маршрутке находилось 5 пассажиров, никто из них не пострадал.