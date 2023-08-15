Маршрутка с пассажирами влетела в иномарку в Уфе

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
15 августа на улице Александра Невского маршрутная «Газель» врезалась в «Рено». ДТП произошло напротив дома №29. По информации госавтоинспекции, водитель допустил столкновение с ехавшей попутно иномаркой.
Из-за аварии пострадала семидесятилетняя женщина, пассажирка легковой машины. Она получила ушибы и обратилась за медицинской помощью.
Известно, что «Газель» осуществляла перевозки по маршруту 228 (ТСК «Пушкинский» — «Химпром»). Обслуживает его индивидуальный предприниматель Фанис Батыров. В салоне маршрутке находилось 5 пассажиров, никто из них не пострадал.
По факту произошедшего началось разбирательство.