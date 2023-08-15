Китай может стать крупнейшим поставщиком автомобилей

Развитие китайской автомобильной промышленности часто связывают с ситуацией на российском рынке. Российские автовладельцы предпочитают покупать автомобили из Китая на более выгодных условиях и с большими гарантиями. Они могут быть уверены, что их автомобили не будут отключаться от иностранного программного обеспечения, как это случилось недавно с Mercedes-Benz. Однако причина успеха Китая не только в этом.