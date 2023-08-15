Китай может стать крупнейшим поставщиком автомобилей

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По словам автоэксперта Дениса Степаненко, стремительные достижения китайской автомобильной промышленности обусловлены развитыми технологиями для снижения стоимости производства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Степаненко отмечает, что многие иностранные бренды выпускают свои автомобили в Китае, а сама страна время от времени поглощает европейские компании, такие как Geely. Китай изучает чужие технологии и объединяет их со своим опытом дешевого производства техники.
Развитие китайской автомобильной промышленности часто связывают с ситуацией на российском рынке. Российские автовладельцы предпочитают покупать автомобили из Китая на более выгодных условиях и с большими гарантиями. Они могут быть уверены, что их автомобили не будут отключаться от иностранного программного обеспечения, как это случилось недавно с Mercedes-Benz. Однако причина успеха Китая не только в этом.
По словам эксперта, успех Китая связан не только с российским автомобильным рынком. Китайские производители завоевали все постсоветское пространство и всегда следят за последними тенденциями, даже пытаясь опередить Tesla.
Степаненко также отмечает, что российская автомобильная промышленность может догнать китайскую, если будет придерживаться определенной стратегии. В настоящее время российская автомобильная промышленность интегрируется с иностранными технологиями, аналогично тому, как это было в начале советской автомобильной промышленности с технологиями Ford. Перспективы очень хорошие, предполагается развитие производственных мощностей и появление новых автомобилей марок «Москвич» и «Волга».