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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Китай может стать крупнейшим поставщиком автомобилей

15 августа 2023, 12:39
Конец 2023 года может оказаться моментом, когда Китай станет основным поставщиком автомобилей на экспорт.

По словам автоэксперта Дениса Степаненко, стремительные достижения китайской автомобильной промышленности обусловлены развитыми технологиями для снижения стоимости производства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Степаненко отмечает, что многие иностранные бренды выпускают свои автомобили в Китае, а сама страна время от времени поглощает европейские компании, такие как Geely. Китай изучает чужие технологии и объединяет их со своим опытом дешевого производства техники.

Развитие китайской автомобильной промышленности часто связывают с ситуацией на российском рынке. Российские автовладельцы предпочитают покупать автомобили из Китая на более выгодных условиях и с большими гарантиями. Они могут быть уверены, что их автомобили не будут отключаться от иностранного программного обеспечения, как это случилось недавно с Mercedes-Benz. Однако причина успеха Китая не только в этом.

По словам эксперта, успех Китая связан не только с российским автомобильным рынком. Китайские производители завоевали все постсоветское пространство и всегда следят за последними тенденциями, даже пытаясь опередить Tesla.

Степаненко также отмечает, что российская автомобильная промышленность может догнать китайскую, если будет придерживаться определенной стратегии. В настоящее время российская автомобильная промышленность интегрируется с иностранными технологиями, аналогично тому, как это было в начале советской автомобильной промышленности с технологиями Ford. Перспективы очень хорошие, предполагается развитие производственных мощностей и появление новых автомобилей марок «Москвич» и «Волга».

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