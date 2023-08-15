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Как сейчас выглядит скандальный арт-объект 4,4 миллиона в Соль-Илецке

Как сейчас выглядит скандальный арт-объект 4,4 миллиона в Соль-Илецке

15 августа 2023, 15:01
Фото: Дмитрий Болдырев // telegram
Ранее «Арбундингом» заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство обращалось в суд с требованием подрядчика вернуть переплаченные за благоустройство города средства.

Скандально известный арт-объект «Арбундинг», который был установлен на площади в Соль-Илецке за 4,4 миллиона продолжает ржаветь, а в некоторых местах и вовсе разрушаться. Фотографии показал юрист Дмитрий Болдырев в своем телеграм-канале.

Фото: Дмитрий Болдырев // telegram

Отметим, что по задумке арт-объект имел свой функционал: в верхний отсек должны были загружаться арбузы, а в киоске, расположенном в нижней части, желающие могли бы приобретать свежий сок.

Однако идея оказалась нерабочей, а прокуратура Оренбургской области в адрес строительной компании «Су-56» направила иск с требованием вернуть переплаченные за благоустройство города средства. Речь идет о работах стоимостью 5 миллионов рублей на площади Персиянова.

«Позорище»: курортом Соль-Илецк заинтересовалась прокуратура
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#Элина Сайфранова
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