Как сейчас выглядит скандальный арт-объект 4,4 миллиона в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Скандально известный арт-объект «Арбундинг», который был установлен на площади в Соль-Илецке за 4,4 миллиона продолжает ржаветь, а в некоторых местах и вовсе разрушаться. Фотографии показал юрист Дмитрий Болдырев в своем телеграм-канале.
Отметим, что по задумке арт-объект имел свой функционал: в верхний отсек должны были загружаться арбузы, а в киоске, расположенном в нижней части, желающие могли бы приобретать свежий сок.
Однако идея оказалась нерабочей, а прокуратура Оренбургской области в адрес строительной компании «Су-56» направила иск с требованием вернуть переплаченные за благоустройство города средства. Речь идет о работах стоимостью 5 миллионов рублей на площади Персиянова.