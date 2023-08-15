Как сейчас выглядит скандальный арт-объект 4,4 миллиона в Соль-Илецке

Скандально известный арт-объект «Арбундинг», который был установлен на площади в Соль-Илецке за 4,4 миллиона продолжает ржаветь, а в некоторых местах и вовсе разрушаться. Фотографии показал юрист Дмитрий Болдырев в своем телеграм-канале.