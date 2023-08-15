Как помочь застенчивому ребёнку принять новое окружение

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По мнению специалиста, если в классе будут дети, которых ребёнок знает из детского сада или двора, ему будет гораздо проще приспособиться к новым условиям, пишет ИА RuNews24.ru
Она отметила, что некоторым детям может быть сложно общаться, если у них было мало контактов со сверстниками. Они могут не знать, как поздороваться, познакомиться, просить помощи и заводить дружбу с одноклассниками. В таких случаях театральные кружки могут помочь даже самым маленьким детям.
Гусева также сказала, что стоит обсудить ситуацию с классным руководителем и выразить готовность вступить в родительский комитет, организовывать походы в музеи, спектакли и игры.
«Ребёнок подражает своим родителям, поэтому ваша активная общественная позиция будет большой помощью для него», — подчеркнула психотерапевт.