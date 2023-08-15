Как помочь застенчивому ребёнку принять новое окружение

Она отметила, что некоторым детям может быть сложно общаться, если у них было мало контактов со сверстниками. Они могут не знать, как поздороваться, познакомиться, просить помощи и заводить дружбу с одноклассниками. В таких случаях театральные кружки могут помочь даже самым маленьким детям.