Единый бренд промышленного туризма создадут на Сахалине

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Ольга Захарова побывала на двух объектов, сельхозпродукция которых пользуется популярностью у жителей Сахалинской области Невельский АгроСнаб и ГринАгро.
В рамках промышленной экскурсии Ольга Захарова отметила качество продукции. Особенно ее впечатлили сыры, производимые из местного молока и тщательный подход к выбору сортов томатов, чтобы они были конкурентно способны именно по вкусовым качествам. Директор дивизиона «Городская экономика» подчеркнула важность того, что островные предприятия готовы демонстрировать свои технологии, позволяющие достигать высокого качества продукции, рассказывать об этом.
— На предприятиях выстроена грамотная система профориентации, благодаря которой любой желающий может начать профессиональную карьеру на производстве, — поделилась Ольга Захарова.
Итогом стала презентация и защита проектов бренда регионального промышленного туризма, разработанных участниками направления «Промышленный туризм» трека «Карьера» молодежного форума «ОстроVа».
Руководитель междисциплинарной команды Пахолкова Наталия поблагодарила всех участников трека «Карьера» и отметила, что наиболее важно то, что молодежь показала свое творческое понимание промышленного туризма и визуальное видение бренда. Ребята работали над структуру бренда, его концепцией, идейным и смысловым наполнением, цветовой гаммой логотипа, шрифтами, созданием мерча и компаниями продвижения продукта.
— Инновационный, технологический, молодой, экологичный и увлекательный: именно такой наш промышленный туризм. И именно эту концепцию отразили ребята в своей работе. Мы обязательно все проекты возьмем в работу, и уже в течение следующего года вы увидите результат нашей совместной работы с участниками форума, — прокомментировала Наталия Пахолкова.
Ольга Захарова поддержала мнение Наталии Пахолковой, подчеркнув, что работы форумчан вызвали невероятные эмоции и впечатления.
— У каждой команды есть много ценного, что хочется интегрировать в программу «Открытая промышленность», которую успешно запустило агентство стратегических инициатив. И большую роль в успешном старте сыграли именно студенты, — рассказала Директор дивизиона «Городская экономика» агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова.