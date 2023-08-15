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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Что в настоящий момент известно о пропавшей матери и её маленьком сыне

Что в настоящий момент известно о пропавшей матери и её маленьком сыне

15 августа 2023, 09:35
Фото: lizaalert.org
В Уфе с 15 августа волонтёрскими отрядами ведутся поиски женщины с ребёнком.

В последний раз 39-летнюю Александру и её трёхгодовалого сына Марка видели 12 августа. В тот день они вышли из дома и не вернулись. Об их местонахождении больше ничего не известно.

В настоящий момент поисками пропавших занимаются волонтёры отрядов «ЛизаАлерт» и «БашРегионСпас». Именно на странице первого поискового отряда и появилась информация об исчезновении мамы с ребёнком.

Приметы Александры: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Приметы Марка: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Поиски затруднены тем, что нет никакой информации касательно одежды, в которую в тот день были одеты женщина и ребёнок.

Тех, кто владеет какой-либо информацией об их местонахождении, волонтёры просят обратиться в экстренные службы.

Ранее в Хайбуллинском районе пропавшую во время прогулки в компании друзей девушку обнаружили мёртвой.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Поиски
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