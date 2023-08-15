Что в настоящий момент известно о пропавшей матери и её маленьком сыне

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В последний раз 39-летнюю Александру и её трёхгодовалого сына Марка видели 12 августа. В тот день они вышли из дома и не вернулись. Об их местонахождении больше ничего не известно.
В настоящий момент поисками пропавших занимаются волонтёры отрядов «ЛизаАлерт» и «БашРегионСпас». Именно на странице первого поискового отряда и появилась информация об исчезновении мамы с ребёнком.
Приметы Александры: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
Приметы Марка: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
Поиски затруднены тем, что нет никакой информации касательно одежды, в которую в тот день были одеты женщина и ребёнок.
Тех, кто владеет какой-либо информацией об их местонахождении, волонтёры просят обратиться в экстренные службы.
Ранее в Хайбуллинском районе пропавшую во время прогулки в компании друзей девушку обнаружили мёртвой.