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ЧП на месторождении в ХМАО произошло во время проводимого ООО «Пакер Сервис» ремонта

ЧП на месторождении в ХМАО произошло во время проводимого ООО «Пакер Сервис» ремонта

15 августа 2023, 13:45
Фото: 1MI
Взрыв оборудования на Талинском месторождении в ХМАО произошел во время по подземного капремонта скважины, который проводили сотрудники ООО «Пакер Сервис».

Как передает oilcapital.ru, организация является крупным подрядчиком многих нефтегазовых компаний на целом ряде месторождений.

Чрезвычайное происшествие на Талинском случилось во время подготовительных работ к спуску гибкой насосно-компрессорной трубы. Произошли возгорание и взрыв оборудования подрядчика. По последним данным, есть погибшие, шесть человек находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Причина аварии устанавливается органами следствия. Создана рабочая группа, в которую входят сотрудники администрации ХМАО, спецслужб, представители «Няганьнефти» и «Пакер Сервиса».

Талинское месторождение разрабатывает ООО «Няганьнефть».

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