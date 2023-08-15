ЧП на месторождении в ХМАО произошло во время проводимого ООО «Пакер Сервис» ремонта

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Как передает oilcapital.ru, организация является крупным подрядчиком многих нефтегазовых компаний на целом ряде месторождений.
Чрезвычайное происшествие на Талинском случилось во время подготовительных работ к спуску гибкой насосно-компрессорной трубы. Произошли возгорание и взрыв оборудования подрядчика. По последним данным, есть погибшие, шесть человек находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Причина аварии устанавливается органами следствия. Создана рабочая группа, в которую входят сотрудники администрации ХМАО, спецслужб, представители «Няганьнефти» и «Пакер Сервиса».
Талинское месторождение разрабатывает ООО «Няганьнефть».