ЧП на месторождении в ХМАО произошло во время проводимого ООО «Пакер Сервис» ремонта

Чрезвычайное происшествие на Талинском случилось во время подготовительных работ к спуску гибкой насосно-компрессорной трубы. Произошли возгорание и взрыв оборудования подрядчика. По последним данным, есть погибшие, шесть человек находятся в тяжелом состоянии в больнице.