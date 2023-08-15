21-летний хоккеист «Салавата Юлаева» скончался от болезни

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
21-летний нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров скончался от рака мозга. Сообщается, что такой диагноз ему поставили ещё в 2021 году после травмы ключицы. Тогда в ходе обследований и была обнаружена опухоль.
Дэн Мильштейн, агент молодого хоккеиста, и сокомандники выразили свои соболезнования. Кроме того, они поблагодарили всех, кто поддерживал юношу в борьбе с болезнью, и рассказали, каким он был при жизни.
«Родион был сильным, добродушным и радостным человеком. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью. Несмотря на все трудности, Родион всегда был рядом с командой, большой частью нашей хоккейной семьи. Родион Амиров навсегда останется в наших сердцах. Молодой и яркий хоккеист, прекрасный человек», — именно так отзываются о Родионе его товарищи по команде.
Церемония прощания с хоккеистом пройдёт на территории «Уфа-Арены». Информация и времени и дате проведения церемонии будет объявлена позже, однако уже сейчас болельщики хоккейного клуба стали приносить к центральному входу арены игрушки, цветы и свечи, дабы почтить память хоккеиста.
Как известно, воспитанник «Салавата Юлаева» проходил лечение в Германии, в связи с чем не участвовал в играх, однако очень ждал своего возвращения. С разрешения врачей он даже продолжал тренировки, совмещая их с процедурами.