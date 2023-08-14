Жители Дагестана спасли двухлетнюю девочку с подоконника на девятом этаже

Согласно информации, предоставленной kp.ru, жители Каспийска приняли на себя ответственность за спасение ребенка. Они поднялись к квартире, где произошел инцидент, и стучали в дверь, но не получили ответа. Оказавшись в сложной ситуации, они сумели открыть дверь сами и спасти малышку, так как внутри не было взрослых.