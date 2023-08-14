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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Жители Дагестана спасли двухлетнюю девочку с подоконника на девятом этаже

14 августа 2023, 12:03
В городе Каспийске произошло инцидент, когда двухлетняя девочка оказалась на подоконнике высотного здания, но ей удалось избежать падения благодаря внимательности и быстрой реакции местных жителей.

Героическими действиями туристов, возвращавшихся с моря, была спасена маленькая девочка, которую они заметили на девятом этаже, пишет RT.

Согласно информации, предоставленной kp.ru, жители Каспийска приняли на себя ответственность за спасение ребенка. Они поднялись к квартире, где произошел инцидент, и стучали в дверь, но не получили ответа. Оказавшись в сложной ситуации, они сумели открыть дверь сами и спасти малышку, так как внутри не было взрослых.

Очевидцы происшествия отметили, что спасение прошло успешно, и они даже не прибегали к вызову спасателей. Инцидент подтвердили также в МЧС Дагестана, добавив, что специалисты не выезжали на место происшествия.

На данный момент нет информации о возможных наказаниях для родителей девочки за допущенное происшествие.

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