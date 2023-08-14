От +7 до +32: жителей Башкирии ждут перепады температуры

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
В первый рабочий день новой недели, 14 августа, температура воздуха максимально поднимется до +29 градусов. По данным синоптиков Башгидрометцентра, осадков не ожидается, а ветер будет юго-западный, западный умеренный.
Однако ночью столбик термометра опустится до +12…+17 градусов, в горных районах Башкирии и вовсе до +7 градусов. Уже днем 15 августа температура поднимется до +27…+32 градусов.
Кратковременный дождь, грозу и порывистый ветер синоптики обещают 16 августа. Тем не менее жара в этот день не спадет — температура воздуха прогнозируются +26…+31 градус.