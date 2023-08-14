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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

В ближайшие три дня в Башкирии синоптики прогнозируют жаркую погоду

От +7 до +32: жителей Башкирии ждут перепады температуры

14 августа 2023, 04:16
Фото: 1MI

В ближайшие три дня в Башкирии синоптики прогнозируют жаркую погоду

Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

В первый рабочий день новой недели, 14 августа, температура воздуха максимально поднимется до +29 градусов. По данным синоптиков Башгидрометцентра, осадков не ожидается, а ветер будет юго-западный, западный умеренный.

Однако ночью столбик термометра опустится до +12…+17 градусов, в горных районах Башкирии и вовсе до +7 градусов. Уже днем 15 августа температура поднимется до +27…+32 градусов.

Кратковременный дождь, грозу и порывистый ветер синоптики обещают 16 августа. Тем не менее жара в этот день не спадет — температура воздуха прогнозируются +26…+31 градус.

#Новости Башкирии#Погода на лето#Погода#Элина Сайфранова
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