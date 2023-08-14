mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Житель Казани обокрал тюменские банки на сумму свыше 750 тыс. рублей

14 августа 2023, 15:02
Сообщается, что местный житель города Казани присвоил средства, превышающие сумму в 750 000 рублей, у банков в Тюменской области, используя фальшивый паспорт.

Эту информацию распространила прокуратура Тюменской области через Telegram, пишет RT.

По информации прокуратуры, 56-летний мужчина из Казани приехал в областной центр, где, с помощью поддельного паспорта, предоставленного сообщником, он оформлял кредитные карты. Однако он не планировал возвращать эти деньги.

Согласно заявлению, «эти действия причинили банковским учреждениям убытки, превышающие 750 000 рублей».

По данным прокуратуры, кредиты выдавались злоумышленнику с целью приобретения ноутбука, мобильных телефонов, аксессуаров и других товаров.

«Он был признан виновным по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 3», — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении сообщника преступника было выделено в отдельное производство.

Подпишитесь
«Культурный» скандал: главный режиссер известного театра Уфы заявил об увольнении
Сегодня, 11:29
От игрушек до еды: смотрим, что продают на знаменитом Вьетнамском рынке в Уфе
Сегодня, 11:57
Озвучена дата закрытия курорта «Соленые озера» в Соль-Илецке
Сегодня, 08:08
«Вбуханы миллионы»: как набережная в Башкирии превратилась в свалку
Сегодня, 10:01
Новые люди просят профинансировать проект «Чистый воздух» в Стерлитамаке и Салавате
10 августа, 08:22
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11