Житель Казани обокрал тюменские банки на сумму свыше 750 тыс. рублей

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Эту информацию распространила прокуратура Тюменской области через Telegram, пишет RT.
По информации прокуратуры, 56-летний мужчина из Казани приехал в областной центр, где, с помощью поддельного паспорта, предоставленного сообщником, он оформлял кредитные карты. Однако он не планировал возвращать эти деньги.
Согласно заявлению, «эти действия причинили банковским учреждениям убытки, превышающие 750 000 рублей».
По данным прокуратуры, кредиты выдавались злоумышленнику с целью приобретения ноутбука, мобильных телефонов, аксессуаров и других товаров.
«Он был признан виновным по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 3», — добавили в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении сообщника преступника было выделено в отдельное производство.