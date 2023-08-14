Владимир Путин исполнил мечту восьмиклассницы Дарьи Арсеньевой

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Восьмиклассница Дарья Арсеньева является двухкратной победительницей Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior. После участия в которой у девочки появилась мечта — увидеть космонавтов вживую и побывать на космодроме «Байконур». Об этом школьница из Новгородской области рассказала президенту России на очном заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Спустя год после победы в олимпиаде девочка посетила «Байконур», где увидела космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также запуск ракеты «Союз-МС 22».
Вместе с рассказом о своем увлечении космосом девочка передала президенту книгу о своем родном городе Старая Русса. В ответ Владимир Путин решил исполнить еще одну мечту Дарьи — побывать еще на одном космодроме — «Восточный» в Амурской области. Поездка состоялась 11 августа, тогда с космодрома состоялся запуск уникального космического аппарата «Луна-25», созданного корпорацией «Роскосмос». На космическом корабле нанесен логотип президентской платформы «Россия — страна возможностей», которой 22 мая 2023 года исполнилось 5 лет.
— Непередаваемые ощущения, незабываемые эмоции. Космодром «Восточный» очень большой и современный. Я даже не думала, что смогу здесь побывать. Я очень благодарна Владимиру Владимировичу Путину, платформе «Россия — страна возможностей», Роскосмосу, что осуществили мою мечту побывать на космодроме Восточный, — рассказала о поездке Дарья.
Наибольшее впечатление на школьницу произвела стартовая площадка и новейшие технологии космодрома. Она полагает, что в будущем свяжет свою жизнь с полетами в космос или инженерией.
Помимо поездки в подарок от президента девочка получила тематические книги с автографами Владимира Путина и Валентины Терешковой, сертификат на индивидуальную экскурсию в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» им. Королева и мягкую игрушку.
Далее, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов подарил Дарье макет ракеты «Союз» и памятную медаль участника запуска станции «Луна-25» и пригласил ее в будущем попробовать силы в отряде космонавтов.
Отметим, что запуск станции «Луна-25» стал первой в истории современной России лунной миссией. В последний раз предшественник станции — аппарат «Луна-24» — был отправлен 47 лет назад. К идее исследования Луны в России вернулись лишь в середине 2000-х годов. «Луна-25» позволит дистанционно совершить исследования поверхности спутника Земли, выявить территории, пригодные для последующей высадки аппаратов, а также в научных целях взять образцы лунного грунта.
Так, 11 августа автоматическая станция «Луна-25» выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». После отделения «Луна-25» была взята на управление. 16 августа станция выйдет на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров, а 21 августа — прилунится в районе к северу от кратера Богуславский (координаты центра эллипса 69,5450 градуса южной широты и 43,5440 градуса восточной долготы).
Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт, а также провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.