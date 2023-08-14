Владимир Путин исполнил мечту восьмиклассницы Дарьи Арсеньевой

Восьмиклассница Дарья Арсеньева является двухкратной победительницей Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior. После участия в которой у девочки появилась мечта — увидеть космонавтов вживую и побывать на космодроме «Байконур». Об этом школьница из Новгородской области рассказала президенту России на очном заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Спустя год после победы в олимпиаде девочка посетила «Байконур», где увидела космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также запуск ракеты «Союз-МС 22».