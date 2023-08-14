В Уфе установят арт-объекты за 8,9 млн рублей

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Городские власти определились, кто соорудит 5 арт-объектов в Уфе. Конкурс выиграла индивидуальная предпринимательница из Перми Марина Лутченко. Информация об определении поставщика появилась на сайте госзакупок. Теперь ей нужно возвести арт-объекты «Сарматский олень» и «Медведь — сокровище сарматов» на Набережной реки Белой (возле Монументы Дружбы), «Чёрное золото России» в Сквере Мустая Карима, «Башкирский чай» на пересечении улиц Мустая Карима и Чернышевского и «Руки-сердце» в саду Салавата Юлаева. Стоимость контракта составит 8 млн 934 тыс 636 рублей (при начальной цене 11,9 млн рублей). Оплатит услугу городской бюджет.
По данным системы СПАРК, предпринимательница Марина Лутченко ранее уже участвовала в госконтрактах на сумму в 14,1 млн рублей. Основной вид деятельности — деятельность рекламных агентств.
Также сегодня стало известно, что на площади Салавата Юлаева, у фонтана перед Конгресс-холлом хотят поставить арт-объект за 3 млн. По задумке, сооружение будет «условно изображать башкирские украшения». Арт-объект должен быть высотой от 3 до 3,5 метров и шириной от 2,8 до 3,1 метра. Предполагаемые материалы — нержавеющая сталь, стальные и профильные трубы. Внешне арт-объект должен быть серебряного или золотого цвета и похож на национальное башкирское украшение — браслет с орнаментом. Подрядчик определится 16 августа.
Mkset писал о планах уфимских властей возвести велодорожки за 5,6 млн рублей и благоустроить затонский парк «Волна» за 2,29 млн рублей.