В Уфе установят арт-объекты за 8,9 млн рублей

Также сегодня стало известно, что на площади Салавата Юлаева, у фонтана перед Конгресс-холлом хотят поставить арт-объект за 3 млн. По задумке, сооружение будет «условно изображать башкирские украшения». Арт-объект должен быть высотой от 3 до 3,5 метров и шириной от 2,8 до 3,1 метра. Предполагаемые материалы — нержавеющая сталь, стальные и профильные трубы. Внешне арт-объект должен быть серебряного или золотого цвета и похож на национальное башкирское украшение — браслет с орнаментом. Подрядчик определится 16 августа.