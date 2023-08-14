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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 07:44

Власти раскрыли детали пожара на мусорном полигоне в Башкирии

Власти раскрыли детали пожара на мусорном полигоне в Башкирии

14 августа 2023, 06:33
Фото: МЧС РБ
Горение в Агидели продолжается с вечера 13 августа.

Вечером 13 августа в Агидели загорелся мусор на полигоне твердых бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, очаг удалось локализовать на площади 1 га.

На данный момент очаг полностью не ликвидирован — происходит очаговое тление.

— Производится проливка тлеющего мусора и отсыпка песчано-глинистой смесью. На месте помимо пожарной техники к тушению привлечены бульдозеры, погрузчик и несколько водовозов, — добавили в МЧС РБ.

К счастью, угрозы для ближайших строение нет.

Напомним, что известно о горении стало из социальных сетей. Местных жителей обеспокоил поднимающийся над городом дым, уже после, слов горожан, закоптило и весь населенный пункт.

В Башкирии загорелся мусорный полигон
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#Новости Башкирии#Пожар#Пожары#Элина Сайфранова
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