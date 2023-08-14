Власти раскрыли детали пожара на мусорном полигоне в Башкирии

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Вечером 13 августа в Агидели загорелся мусор на полигоне твердых бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, очаг удалось локализовать на площади 1 га.
На данный момент очаг полностью не ликвидирован — происходит очаговое тление.
— Производится проливка тлеющего мусора и отсыпка песчано-глинистой смесью. На месте помимо пожарной техники к тушению привлечены бульдозеры, погрузчик и несколько водовозов, — добавили в МЧС РБ.
К счастью, угрозы для ближайших строение нет.
Напомним, что известно о горении стало из социальных сетей. Местных жителей обеспокоил поднимающийся над городом дым, уже после, слов горожан, закоптило и весь населенный пункт.