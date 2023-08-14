В Башкирии загорелся мусорный полигон

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
В Агидели вечером 13 августа возник пожар на мусорном полигоне. Первыми тревогу забили местные жители в сообществах города. Так, Леся А. сообщает, что из-за возгорания закоптило весь город, в результате чего «невозможно дышать».
В свою очередь мэр города Денис Ирназаров попросил «не нагнетать ситуацию» и сообщил, что все службы на месте. К вечеру того же дня, со слов чиновника, пожар был локализован на площади 0,5 га.