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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

В Башкирии загорелся мусорный полигон

В Башкирии загорелся мусорный полигон

14 августа 2023, 04:52
Фото: Скриншот с видео
Пожар произошел накануне вечером в городе Агидели.

В Агидели вечером 13 августа возник пожар на мусорном полигоне. Первыми тревогу забили местные жители в сообществах города. Так, Леся А. сообщает, что из-за возгорания закоптило весь город, в результате чего «невозможно дышать».

В свою очередь мэр города Денис Ирназаров попросил «не нагнетать ситуацию» и сообщил, что все службы на месте. К вечеру того же дня, со слов чиновника, пожар был локализован на площади 0,5 га.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Пожар#Происшествия#Видео
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